Ed Sheeran no descarta pasar por el altar con su novia Cherry Seaborn

Aunque en la actualidad tiene por delante una agenda llena de compromisos promocionales y, de hecho, ya se encuentra inmerso en los preparativos de una exigente gira mundial, el cantante Ed Sheeran también es capaz de extraer algo de tiempo libre para dedicarlo a otros asuntos ligados a su ámbito más privado, entre los que destaca la idea de formalizar la sólida relación sentimental que le une a su novia Cherry Seaborn y empezar a planificar un ilusionante futuro juntos.

"Sí, la verdad es que me hace sentir muy bien esa posibilidad. Me gusta", contestó de forma evasiva, pero sin llegar a vetar la comprometedora pregunta que le formularon los famosos presentadores australianos Kylie y Jackie O en su programa de radio. De hecho, el cantautor británico fue un paso más allá durante su intervención y reveló también que un hipotético debut en la paternidad también forma parte de aquellos sueños que tratará de materializar a largo plazo.

"Sí, me gustaría tener varios hijos, podría ocurrir", manifestó con cierto aire de misterio.Puede que al artista y a la chica que ha conquistado su corazón, a quien conoce desde el instituto, les queden todavía por delante varios años para llevar su sólido romance a un nuevo nivel, pero lo cierto es que el propio Ed explicaba hace unas semanas que ambos ya saben perfectamente lo que supone convivir el uno con el otro y asumir responsabilidades compartidas como la crianza de dos adorables gatos, lo que parece constituir un tipo de entrenamiento más que válido de cara a retos futuros.

"La verdad es que ahora mismo no podría ser más feliz, para empezar porque he tenido la oportunidad de pasar todo un año junto a la persona que quiero [en referencia al parón profesional que vivió el año pasado]. Pude disfrutar de cada uno de mis días a su lado y afortunadamente, eso nos ha llevado a tener una relación fuerte que nos hace sentir bien. Me siento muy seguro a día de hoy, vivimos juntos y tenemos gatos. Y todo el mundo sabe que cuando se tienen gatos, es que va en serio", bromeaba en conversación con el diario The Sun.