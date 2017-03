Ed Sheeran hornea tartas de manzana para su vecino Robbie Williams

El intérprete de 'Shape of You', Ed Sheeran, tiene en común con el veterano artista Robbie Williams algo más que ser dos de los británicos que más números uno han conseguido en las listas de éxitos, ya que desde hace unos meses ambos son vecinos en uno de los barrios más exclusivos del norte de la capital inglesa.

"Curiosamente, donde yo vivo en Londres, vive también Robbie [Williams]. Somos vecinos. Así que a veces simplemente me paso por su casa, le llevo una tarta de manzana y le digo: '¿Cómo está la señora?', y él me contesta 'Bien, ¿cómo te trata a ti la señora?'. Y entonces ya nos decimos: 'Bueno, ¿nos tomamos unas cervezas?'", relató el músico pelirrojo a la cadena de radio KISS FM.

Tras casi un año desparecido de la vida pública, Ed Sheeran ha regresado con más fuerza que nunca al panorama musical lanzando dos exitosos sencillos y ultimando la publicación de su nuevo disco, pero eso no significa que aún no le queden muchos sueños y objetivos que cumplir, entre los que se encuentra realizar una colaboración con Robbie Williams, al que define como su ídolo juvenil.

"Me encantaría hacer una canción con Robbie, porque 'Life thru a Lens' fue el primer álbum que me regaló mi tía cuando tenía seis años", confesó el músico en la misma conversación, aunque justo después tuvo que retractarse y reconocer que a su vecino no le gustaba demasiado que le dedicara tal halago al destacar la diferencia de edad que existe entre ellos. "Le conté esta historia y no le gustó porque solo tenía seis años", bromeó Sheeran contando la anécdota.