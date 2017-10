Ed Sheeran da el visto bueno al nuevo novio de Taylor Swift

A pesar de que, según las especulaciones, el nuevo romance de Taylor Swift con el actor británico Joe Alwyn comenzó el pasado verano, hasta ahora la pareja ha conseguido evitar a los paparazzi y cualquier pregunta incómoda respecto a su vida privada debido en gran parte al retiro autoimpuesto en que se mantiene por el momento la cantante.

Sin embargo, siempre nos quedará Ed Sheeran para mantenernos al día de las novedades en la vida sentimental de la de Nashville, con quien mantiene una estrecha amistad desde que compartieran gira y dueto en el exitoso tema 'Everything Has Changed'. Ahora el intérprete de 'Shape of You' ha confirmado que, tal y como se rumorea desde hace semanas, Taylor ha pasado los últimos meses a caballo entre Estados Unidos y la capital británica, donde reside su chico y donde Ed ha tenido oportunidad de conocerle.

"Ella ha estado viniendo a Londres con bastante frecuencia. Y él es un encanto. Es muy, muy amable y se ve que es buena persona", ha adelantado el pelirrojo este mismo jueves en una entrevista al programa de radio 'Capital London Breakfast Show'.Hasta ahí ha querido compartir el músico -probablemente con el permiso de su amiga- sobre el hombre que ha conseguido robarle el corazón a Taylor, aunque ha sido más que suficiente para confirmar que la estrella de la música vuelve a estar feliz y enamorada.

En la misma conservación, Ed también se ha encargado de ponerles los dientes largos a los fans de la artista revelando que él ya ha tenido la oportunidad de escuchar su próximo álbum, 'Reputation', y que en su opinión no decepcionará a quienes llevan tanto tiempo esperando nuevo material suyo. "Me parece que las canciones son geniales y que ha puesto mucho esfuerzo en todo el conjunto audiovisual. Es bastante impresionante. Creo que a la gente le va a gustar el álbum", ha asegurado.