Ed Sheeran es oficialmente la celebridad menor de 30 años más rica de Reino Unido

El cantante Ed Sheeran encabeza la lista de las celebridades menores de 30 años más adineradas de Reino Unido que cada año realiza la revista Heat gracias a una fortuna personal que supera los 170 millones de libras y que se ha duplicado desde la anterior edición.

La principal fuente de ingresos del músico en los últimos doce meses ha sido su exitosa gira "Divide", que le ha llevado a ofrecer más de 250 conciertos ante siete millones de fans, y los derechos de autor de los temas que compone para otros artistas, sin olvidar por supuesto los ciento cincuenta millones de discos que ha vendido alrededor del mundo.

En su escalada hasta lo más alto del ranking también ha ayudado que Adele cumpliera 31 años el pasado mes de mayo y, por tanto, ya no cumpla los requisitos para competir por el primer puesto de la clasificación que ostentaba hasta el año pasado.

El actor Daniel Radcliffe, justo al límite con sus 30 años cumplidos el pasado julio, ocupa el segundo lugar con 90 millones de libras, superando por un margen considerable al tercer joven más rico de Reino Unido, el cantante Harry Styles (64 millones).

El "top cinco" lo completan curiosamente otra estrella de Harry Potter, la intérprete Emma Watson, y otro antiguo componente de One Direction, Niall Horan, con 57 y 54 millones de libras cada uno.

Entre las nuevas incorporaciones al listado se encuentran el rapero Stormzy y la joven Dua Lipa, que han entrado directamente a la decimocuarta y decimoquinta posición.

Los treinta menores de 30 más ricos de Reino Unido:1. Ed Sheeran, 28 años (£170m)2.Daniel Radcliffe, 30 años (£90m)3. Harry Styles, 25 años (£64m)4. Emma Watson, 29 años (£57m)5. Niall Horan, 26 años (£54.8m)6. Las chicas de Little Mix (£50m)7. Louis Tomlinson, 27 años (£46m)8. Liam Payne, 26 años (£44m)9. Cara Delevingne, 27 años (£39.5m)10. Zayn Malik, 26 años (£38m)11. Sam Smith, 27 años (£34m)12. Aaron Taylor-Johnson, 29 años (£21m)13. Rita Ora, 28 años (£17.8m)14. Stormzy, 26 años (£12m) 15. Dua Lipa, 24 años (£11.8m) 16. The 1975, (£10.9m)17. Sophie Turner, 23 años (£8.5m)18. Daisy Ridley, 27 años (£8.4m)19. Nicholas Hoult, 29 años (8.3m)20. Dev Patel, 29 años (£7.5m)21. John Boyega, 27 años (£6.6m)22.Sam Faiers, 28 años (£6.3m)23. Joey Essex, 29 años (£6.3m)24. Tommy Mallet, 27 años (£5.2m) 25. Maisie Williams, 22 años (£4.5m) 26. George Ezra, 26 años (£4.4m) 27. Jess Glynne, 30 años (£4.4m) 28. Olivia and Alex Bowen, 25 y 28 años (£4.3m - en conjunto) 29. Billie Faiers, 29 años (£3.6m) 30. Tom Holland, 23 años (£3.5m)