Ed Sheeran niega haberse casado en secreto con Cherry Seaborn

Teniendo en cuenta que el cantante Ed Sheeran no se ha animado a ofrecer demasiados detalles sobre el enlace con el que pondrá el broche de oro a su sólida relación con la guapa Cherry Seaborn, con la que se comprometió a finales del año pasado, resulta hasta cierto punto comprensible que algunos de sus fans más acérrimos no hayan dejado de especular sobre la posibilidad de que la boda ya haya tenido lugar por culpa del llamativo anillo que desde hace días luce el simpático intérprete.

Eso explica que el artista haya aprovechado su última intervención pública para poner rápidamente fin a los rumores y asegurar con rotundidad que, de momento, no es un hombre casado, explicando además que la citada pieza de joyería nada tiene que ver con una alianza, sino que se trata del correspondiente anillo de compromiso que ha de llevar antes de pasar por el altar.

"No, no nos hemos casado en secreto. Este es el anillo de compromiso, me lo hizo ella misma con masilla de plata, y cada uno lleva el suyo estos días", ha explicado el astro de la música a su paso por el programa radiofónico 'The Kyle and Jackie O Show', justo antes de reconocer, sin embargo, que la idea no podría estar resultándole más útil para ocultar su estado civil hasta que él mismo dé el paso y anuncie públicamente el inicio de su matrimonio.

"Lo bueno que tiene todo esto es que nadie sabrá cuándo nos hemos casado", ha asegurado satisfecho y decidido a mantener en el más estricto secreto tanto el día como la localización del que sin duda será uno de los días más importantes de su vida.

Lo que también ha querido dejar claro el pelirrojo cantautor a su paso por la emisora australiana es que, a diferencia de lo que se ha venido publicando en algunos tabloides británicos, no tiene intención alguna de acaparar un protagonismo excesivo durante la fiesta posterior a la ceremonia ofreciendo un miniconcierto con el que agasajar a sus invitados."Sería bastante raro si actúo en mi propia boda, ¿no creéis?", ha sentenciado.