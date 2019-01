El "#10yearchallenge" de Édgar Ramírez: de peor a... ¿peor?

635x357 El #10yearchallenge de Édgar Ramírez en (c) Instagram caracterizado como Carlos y Versace. EFE

Cualquier celebridad con una mínima presencia en la esfera virtual ha deleitado estos días a sus seguidores sumándose a la moda del '#10yearchallenge': la última tendencia en arrasar en Instagram que consiste en comparar dos instantáneas tomadas con diez años de diferencia para mostrar la evolución de su imagen personal.

Los motivos por los que se han animado a sumarse ese reto van desde ganar likes a adelantarse a terceras personas malintencionadas que pudieran realizarlo por ellos utilizando fotografías comprometidas de su pasado. El caso de Édgar Ramírez es uno de los pocos en que él mismo ha elegido las imágenes y, sinceramente, cuesta decidir cuál es mejor.

Para ser justos el atractivo intérprete no ha utilizado fotos de su álbum personal, sino dos en las que aparece caracterizado como sus personajes en la mini-serie 'Carlos' y la serie 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', en las que daba vida al terrorista venezolano conocido como Carlos el Chacal y al diseñador de moda respectivamente. Para terminar de completar la publicación ha lanzado una pregunta a sus fans muy difícil de responder: "Muchísimo mejor gusto en ropa...¿verdad? ¿Peludo o lampiño? #Carlos o #Versace". Las opiniones al respecto en la sección de comentarios están muy divididas, aunque lo que ha quedado claro es que Édgar es uno de los actores más camaleónicos de su generación.