Eduardo Verástegui prueba la carne de víbora en su viaje a Japón

El actual viaje del guapo galán Eduardo Verástegui a Japón le ha permitido expandir sus horizontes gastronómicos sin darse cuenta de ello, después de que le convencieran para probar un misterioso tipo de carne que acabó resultando ser de serpiente.

"Después de comer y de decir qué rico, me enseñaron lo que me comí, ¡y me quedé sin palabras! ¡Víbora japonesa! Me cuentan que es muy sano", anunció el intérprete a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro que no guardaba rencor a sus anfitriones por haberle despistado para que probara el exótico plato -del que publicó una foto en su perfil de la plataforma- incluyendo en su publicación el hashtag: #Love Japan.

El atractivo actor se encuentra en el reino del sol naciente para ayudar a promocionar la cultura y la gastronomía de su país natal a través de su empresa Rancho México.

"Primera reunión de trabajo de Rancho México y PMI Foods. Nuestro objetivo es impulsar los productos mexicanos en el Medio Oriente y en Asia. ¡México internacional! ¡Nuestros productos en todo el mundo! #VivaMéxico #VivaElMundo. ¡Paz, bien y unidad!", explicaba el propio Eduardo junto a una fotografía tomada durante uno de sus encuentros de negocio.

La idea detrás de esta aventura profesional del actor al margen de la industria de la interpretación surgió después de que concluyera el rodaje de su película 'Little Boy' y durante la promoción de la cinta alrededor del mundo, en la que Eduardo se dio cuenta de la necesidad de crear una plataforma para que los beneficios de exportar productor mexicanos se quedaran en el país, en lugar de ir a parar a los bolsillos de intermediadores extranjeros.

En un principio, el proyecto se centró en la relación México-Dubái, aunque rápidamente se extendió a otros países como Japón."Se trata de un centro de distribución de productos agrícolas mexicanos para Dubái y otros países de Oriente Medio. Vamos a empezar enviando aguacates, nueces y moras. Es un proyecto pro México y en colaboración con la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Méxicana, para que los agricultores mexicanos puedan vender sus productos en otro mercado. Había mucho intermediarios en el negocio que no eran mexicanos,compraban el producto por muy poco dinero y conseguían un gran beneficio. Este plan permite que haya un vínculo directo entre México y Dubái, y así el negocio se queda en México", explicaba en su momento Eduardo.