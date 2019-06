¿Dónde están Edurne y David de Gea?

635x357 La cantante Edurne en una de las imágenes que ha compartido en (c) Instagram . EFE

Al determinar su ubicación en Instagram con términos tan ambiguos como "Paraíso" o "En Algún Lugar del Mundo", la cantante Edurne se ha asegurado por ahora de mantener el secreto en torno al exótico destino que tanto ella como su pareja, el futbolista David de Gea, han elegido para disfrutar de unas merecidas y románticas vacaciones veraniegas.

Eso sí, los dos enamorados no han escatimado en imágenes para poder presumir ante sus seguidores de las playas de fina arena y aguas cristalinas en las que están disfrutando de su envidiable período de descanso.

Mientras que la intérprete ha posado como toda una profesional, sonriente y enfundada en favorecedores biquinis, en las dos instantáneas que ha añadido a su perfil de Instagram para dar buena cuenta del idílico entorno en el que se encuentra, el todavía jugador del Manchester United, sobre el que ahora circulan rumores acerca de una posible salida del club inglés antes del comienzo de la nueva temporada, se ha limitado a publicar una foto que le retrata de espaldas y frente a un mar de color turquesa.

"Disfrutando de la vida", ha escrito el madrileño para dejar patente su necesidad de desconectar por unos días del mundanal ruido y, sobre todo, de las presiones que recibe constantemente en las redes sociales por parte de aquellos seguidores de su equipo que están deseando que firme de una vez ese hipotético contrato de renovación.

El momento de relax y felicidad que viven en estos momentos el portero de la selección española y la que fuera concursante de "Operación Triunfo" viene a corroborar, por otro lado, que las teorías en torno a una posible crisis en su relación, las cuales empezaron a difundirse a toda velocidad el pasado mayo, no parecían estar demasiado justificadas.

En cualquier caso, y como siempre ha hecho en lo que respecta a su vida privada, Edurne se niega a alimentar las conjeturas con declaraciones que puedan ser malinterpretadas.

"Si voy a un photocall o doy una entrevista es porque estoy trabajando, no lo hago para hablar de mi vida. A veces se confunden y te empiezan a tratar como 'novia de'. Y no, yo no soy 'novia de': soy Edurne, tengo mi profesión y está mi pareja, que es David", aseguraba recientemente en una entrevista al portal Vanitatis.

"En líneas generales lo llevo bien y nunca respondo en profundidad. Si os fijáis, en mis redes sociales muestro muy poco esa parte íntima porque es mi privacidad. Yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero nosotros somos más cuidadosos", explicaba.