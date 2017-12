Edurne tiene un emotivo encuentro "intergeneracional" en Mánchester

La cantante Edurne ya dejó patente hace unas semanas que no podría disfrutar de una vida más satisfactoria a pesar del ajetreo que se desprende del hecho de residir a caballo entre Madrid y Mánchester, la ciudad en la que pasa buena parte del año junto a su pareja, el futbolista David de Gea. Y este mismo viernes ha dado una buena muestra de por qué no le faltan motivos para sonreír de cara a la temporada festiva que, previsiblemente, pasará junto a su chico en el norte de Inglaterra, ya que estos días disfruta de la visita tan especial que le han hecho sus padres y su abuela.

"Tres generaciones", reza el título de la simpática imagen que ha compartido en su perfil de Instagram, en la que posa sonriente -y muy bien abrigada- junto a las dos mujeres más importantes de su familia. Como revela el espejo que se encuentra justo detrás de ellas, es su progenitor quien se ha encargado de tomar la foto con la que el encuentro ha quedado inmortalizado en las redes sociales.

Por el momento, parece que la guapa cantante solo tiene tiempo para trabajar, cultivar su envidiable relación sentimental con el portero del Mánchester United y, por supuesto, sacar el máximo partido a los muchos viajes que hace por todo el mundo.

Sin ir más lejos, hace solo unos días la madrileña quiso rememorar su reciente estancia en París al tiempo que felicitaba a una de sus mejores amigas con motivo de su cumpleaños."Solo con alguien tan especial podría marcarme estos bailes en la torre Eiffel. ¡Muchísimas felicidades! Que tengas un día tan maravilloso como maravillosa eres tú. ¡Te quiero!", expresaba en la misma red social para demostrar que atraviesa un momento inmejorable gracias, entre otras cosas, al apoyo constante que recibe de sus seres queridos.

Es tal la alegría que proyecta Edurne a sus 32 años y en medio de una situación de gran estabilidad personal y profesional, que resulta hasta cierto punto comprensible que la artista sea algo comedida a la hora de pedir deseos de cara al año que está a punto de comenzar, entre los que "de momento" no se encuentran ni una posible boda con De Gea ni un hipotético debut en la maternidad.

De momento no, todavía soy muy jovencita... Por supuesto que es algo que tengo en mente, pero para el futuro, de momento no", afirmaba tajante en un reciente encuentro con periodistas antes de dejar claro, asimismo, que ni su pareja ni ella tienen necesidad de formalizar su amor por medio de los cauces tradicionales."Nosotros estamos muy bien como estamos. Creo que no es necesaria una boda para demostrar más ni menos. Somos muy felices tal y como estamos ahora", aclaraba.