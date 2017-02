Edurne sueña con volver a "ver el sol"

635x357 Imagen publicada por Edurne en su perfil de (c) Instagram. EFE

Aunque quedan varios meses para la llegada de la estación estival, lo cierto es que la cantante Edurne ha empezado a fantasear ya con la idea de volver a enfundarse el bikini para disfrutar de unas relajantes y calurosas vacaciones, o al menos eso se desprende de la impaciencia que ha exhibido en las redes sociales de cara a un nuevo verano que, entre otras cosas, compense la falta de luminosidad que caracteriza a la ciudad de Mánchester, en la que pasa largas temporadas junto a David de Gea.

"¡Que levante la mano quien esté deseando que llegue el verano! Quiero verano ya, hace días que no veo el sol", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen del año pasado que sin duda le traerá gratos recuerdos, ya que en ella aparece en traje de baño, a bordo de un yate y recibiendo con una sonrisa los rayos del sol.

Teniendo en cuenta que pasa la mitad de su tiempo en su Madrid natal, donde en los últimos días el cielo ha estado despejado y las temperaturas han sido más altas de lo normal para el mes de febrero, queda claro que sus comentarios sobre la falta de radiación solar hacen referencia directa a la ciudad del norte de Inglaterra, en la que comparte casa con el portero del Manchester United."Vivo tanto allí como aquí. Lo llevamos muy bien, la verdad, organizándonos", aseguraba Edurne a su paso por la Semana de la Moda de Madrid, antes de insistir en que no le importa tener que afrontar la meteorología adversa de la ciudad británica si así puede pasar más tiempo con su chico: "Esté donde esté, yo le voy a apoyar a muerte. Vivimos el día a día y lo que pase en el futuro ya se verá", explicaba.

La última publicación de la madrileña en su Instagram también pone de manifiesto que se ha vuelto mucho más cuidadosa a la hora de compartir públicamente las sensaciones que le deja un entorno tan grisáceo como el de Mánchester, después de que la prensa inglesa cargara duramente contra ella por unas declaraciones que esta hizo en 'El Hormiguero' a cuenta del escaso valor estético de la ciudad.

"Muy bonita no es, la verdad es que no, hay que buscar los sitios concretos, pero bueno, es más bonita España", contestaba a la pregunta directa que le hizo el presentador Pablo Motos: "Me han dicho que Mánchester es más fea que una nevera por detrás, ¿es verdad?", le dirigía en tono de humor.