EgyptAir se defiende de haber publicado una falsa entrevista con Drew Barrymore

La compañía aérea EgyptAir se defendió el jueves de haber publicado en su revista Horus una falsa entrevista con la actriz estadounidense Drew Barrymore, que se volvió viral en las redes sociales debido a unas declaraciones consideradas extrañas.

Los representantes de la actriz aseguraron a medios estadounidenses que esta no había "participado" en la entrevista.

"Es una entrevista de una revista profesional dirigida por la Dr Aida Tekla, expresidenta de la HFPA (Hollywood Foreign Press Association) y uno de los miembros que vota en los Globos de Oro", defendió por su parte EgyptAir en un tuit publicado el miércoles.

El jueves por la mañana, una portavoz de EgyptAir confirmó a la AFP que el artículo era auténtico.

Todo comenzó el martes con un tuit de Adam Baron, un especialista de Yemen, que tomó fotos del artículo de la revista a bordo de un vuelo de EgyptAir. "Esta entrevista de Drew Barrymore en la revista de Egyptair es [...] surrealista", escribió.

Este tuit, que tuvo varios miles de retuits y "me gusta" el jueves por la mañana, desencadenó una reacción viral en las redes sociales.

Desde el inicio del artículo en inglés, su autora comenta la vida sentimental de la actriz de 43 años, explicando que tuvo "casi 17 relaciones, compromisos y matrimonios".

"Los psicólogos piensan que su comportamiento es natural pues no ha tenido un ejemplo masculino en su vida", continúa el texto.

La autora atribuye después esta respuesta a la actriz en cuanto a su sobrepeso tras el embarazo: "Me siento abrumada cuando alguien me dice que [...] he logrado perder mi sobrepeso".

"Creo que esta es una buena ocasión para animar a cada mujer que está en sobrepeso a intentar recuperar su belleza y su cuerpo, sobre todo porque no es tan difícil como se podría pensar", añade a su respuesta.