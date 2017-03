Eiza González sueña con trabajar con Cate Blanchett y Xavier Dolan

Tras poco más de dos años residiendo en Los Ángeles, la actriz Eiza González se ha convertido por derecho propio en un rostro habitual tanto en la pequeña pantalla estadounidense, donde protagoniza la serie 'Abierto hasta el amanecer', como en las salas de cine al haber participado en películas de Hollywood como 'Baby Driver'. Pero lejos de conformarse con su privilegiada situación actual, la mexicana aspira ahora a dar un paso adelante en su carrera trabajando con algunos de sus cineastas e intérpretes preferidos.

"Quiero encontrar proyectos que representen un reto muy grande y me obliguen a salir de mi zona de confort. Me encantaría trabajar con Xavier Dolan, con Guillermo del Toro. Sofía Coppola me encanta... Me gusta meterme en diferentes géneros y trabajar con diferentes actrices. Mi sueño es trabajar con Cate Blanchett", confesó la hija de la famosa agente Glenda Reyna en conversación con la revista Cosmopolitan.

Además de poner de manifiesto que su ambición y su fuerza de voluntad son dos de las mejores armas con las que cuenta para seguir consolidando su triunfal carrera en la meca del cine, la intérprete mexicana también se ha destacado desde su desembarco en Estados Unidos por promover un mayor reconocimiento de los artistas latinos, hasta el punto de haberse marcado como objetivo fundamental desmontar personalmente aquellos tópicos tan reduccionistas que afectan especialmente a las mujeres hispanas.

"Siento una responsabilidad eterna, como mujer y como mexicana, de demostrar que podemos romper los estereotipos, sobre todo los que nos muestran como un símbolo sexual. La mujer latina es mucho más que eso. A la gente se le olvida que el trabajo, la dedicación y la responsabilidad es lo que de verdad nos define. Somos más que una imagen", aseveró en la misma conversación.

Aunque parece que en California se siente como en casa, lo cierto es que Eiza echa mucho de menos su México natal y, especialmente, algunos de los platos más distintivos de su gastronomía."Mis 'guilty pleasures' en comida son los chilaquiles verdes y la torta de tamal. Los extraño mucho a veces", explicó.