Eiza González disfruta su vida entre éxitos profesionales y rumores de romance

Tras darse a conocer en la industria televisiva estadounidense hace unos años con su papel de Santanico Pandemonium en la serie 'Abierto hasta el amanecer' -adaptación de la célebre película de Robert Rodriguez-, la actriz Eiza González puede presumir ya de haberse convertido en uno de los rostros imprescindibles del nuevo 'star system' hollywoodiense con su participación en una de las cintas más aclamadas del año, 'Baby Driver', en la que comparte protagonismo nada menos que con intérpretes de la talla de Jon Hamm y Jamie Foxx.

El perfil de Instagram de la artista mexicana es un claro reflejo de la etapa de plenitud y realización profesional que vive estos días al consolidarse en la meca del cine tras un largo y laborioso camino, ya que ahí se concentran numerosas imágenes que dejan patente la buena acogida que ha tenido el filme en todo el mundo y, sobre todo, el hecho de que Eiza se ha convertido en consecuencia en el objeto de deseo de revistas y publicaciones tanto mexicanas como internacionales.

"Gracias a la revista Variety por esta sesión de fotos, me ha costado escoger una de ellas para publicarla aquí. Esta describe exactamente cómo me encuentro en estos momentos, como si estuviera en un cuento de hadas. No podría sentirme más agradecida y honrada por formar parte de 'Baby Driver'", compartía con sus seguidores de la red social junto a una foto que la retrata en una azotea de Londres.

Decidida a mantener su vida privada completamente fuera del radar de la opinión pública para que nada pueda eclipsar su triunfal trayectoria cinematográfica, resulta perfectamente comprensible que Eiza se haya negado a confirmar o desmentir a través de la esfera virtual algunos de los últimos rumores que circulan en torno a su persona y que, evidentemente, se desprenden de su creciente popularidad.

El primero de ellos, como se han encargado de difundir numerosos medios de su país natal, hace referencia a la posibilidad de que la intérprete se esté preparando para recoger el testigo de Anne Hathaway y dar vida así a la temperamental Catwoman en las nuevas películas del universo DC, entre las que destaca 'Gotham City Sirens' que precisamente se centrará en los personajes femeninos más relevantes de la franquicia, como Harley Quinn y la citada heroína felina.

"Este es el uniforme que llevo últimamente", escribía la propia Eiza en su Instagram Stories para describir varias imágenes -desaparecieron 24 horas después- que la retrataban enfundada en un ajustado traje de látex pero de la que no quiso ofrecer más detalles.

Pese a que estas elucubraciones nacen realmente de lo que parece ser un desliz de la propia artista en el mundo virtual, la segunda de las teorías que definen su presencia mediática de estos días, que no es otra que la de que podría haber encontrado el amor, es el resultado de la pericia con la que los paparazzi han logrado captar a la joven en Los Ángeles disfrutando de la compañía de un apuesto hombre en una cafetería.

Solo el tiempo dirá si este encuentro deriva o no en un nuevo capítulo de su azarosa vida sentimental, ya que a día de hoy resulta poco probable que la propia Eiza se anime a desvelar personalmente aquellas claves que podrían resolver el misterio. De momento, está demasiado ocupada disfrutando de las mieles del éxito y de los muchos proyectos profesionales que tiene en el horizonte.