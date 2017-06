Elena Ballesteros se casará con su mejor amigo de la infancia

635x357 (c) Instagram Elena Ballesteros . EFE

Este último año no ha sido nada fácil para Elena Ballesteros, quien tras su agria ruptura con el presentador Dani Mateo después de ocho años de relación y seis de matrimonio, decidió mudarse a Londres para cambiar de aires y pasar página. Fue en ese momento cuando por pura casualidad se reencontró con su amigo de la infancia, Juan Antonio, quien ha conseguido hacerle recuperar la sonrisa y con quien volverá a pasar por el altar el próximo 8 de julio.

"Tuve un año muy malo y a mi lado estuvo esa persona que nunca me ha fallado y es mi mejor amigo desde los ocho años, la primera persona que se me declaró", se ha sincerado la guapa artista en una entrevista a la revista ¡Hola!, en la que no escatima en halagos hacia su chico por el apoyo incondicional que le proporcionó en uno de los momentos más complicados de su vida.

"Tengo trabajo, pero me da lo mismo, voy donde estés. Si tú necesitas que esté a tu lado, lo estaré incondicionalmente", fue la bonita respuesta que su futuro marido le dio al conocer el mal trago que le estaba haciendo pasar su proceso de divorcio y lo mucho que necesitaba ella poner tierra de por medio, según ha relatado ahora la propia Elena.

La actriz ha desvelado que la ceremonia se celebrará en un enclave muy especial para los enamorados: la playa de Alicante, donde pasaron tantos veranos juntos cuando eran solo unos niños.

"La boda queríamos que fuese cerca del sitio donde conocimos. Para nosotros, la playa no es el simbolismo o lo bonita que quede una boda en ese entorno. Para nosotros es importante porque es donde nos conocimos y, de alguna manera, es como agradecer al mar el habernos presentado".Entre los invitados, se encontrará la pequeña Jimena, la hija que Elena tuvo en 2005 con el también actor Paco Marín, quien jugará un papel muy importante en el gran día de su madre.

"No es una boda al uso, será bastante especial. Jimena va a participar activamente, por supuesto, lo único que me ha dicho es que no quiero ver mi vestido", adelantó.