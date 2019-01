Elena Furiase "agradece" el apoyo de su madre Lolita en sus primeros meses de maternidad

La actriz Elena Furiase (30) irradia desde hace tres meses unos niveles de optimismo y vitalidad que, evidentemente, van ligados al sinfín de alegrías y satisfacciones que le ha brindado su pequeño Noah, fruto de su sólida relación con el guapo Gonzalo Sierra, desde que el pequeño llegara al mundo el pasado octubre, concretamente en pleno Día de la Hispanidad.

Tanto es así, que la intérprete ha confesado que el período navideño que acaba de finalizar ha sido claramente "especial" al ser el primero en el que su hijo ha ejercido como flamante nuevo miembro del clan Flores, al margen de que este todavía sea demasiado "chiquitín" como para poder sacar el máximo partido a estas fiestas tan familiares.

"Han sido unas navidades muy especiales al ser las primeras del peque. Él no se ha enterado tanto porque todavía es muy chiquitín, así que tengo ganas ya de que venga el año que viene porque ya se enterará un poquito más de lo que ocurre", explicó sonriente la artista a su paso por la alfombra roja de los premios Forqué, justo antes de reconocer que, pese a haberle dejado en muy buenas manos esa noche, estaba experimentando algo de inquietud tras haberse separado momentáneamente él.

"Me ha dado una pena dejarle... Por suerte tiene un padre fantástico que se ocupa de él y en ese sentido no estoy preocupada, pero siempre está en mi cabeza y será una preocupación constante para toda la vida", aseguró a continuación.Aunque el adorable Noah ya empieza a guardar cierto parecido tanto con su progenitor como con los hombres de la familia de Elena -"Me recuerda mucho a mi padre y a mi hermano, aunque los bebés cambian muy rápido", señaló-, la que fuera protagonista de 'El Internado' ha preferido dedicar más tiempo a reivindicar con orgullo el papel que su propia madre, la cantante y actriz Lolita, está jugando en la crianza del pequeño y la ayuda inestimable que le ha venido prestando en estos primeros meses de su experiencia en la maternidad.

"La abuela está feliz, la abuela está que no se lo cree, está encantada con su nieto. Yo la verdad es que agradezco tener a mi madre en estos momentos porque es muy duro criar a un niño, aunque tenga a sus dos padres, y valoro mucho su apoyo. A veces no nos damos cuenta de lo que hacen las madres hasta que tú misma lo eres y empiezas a apreciarlo mejor", apuntó en la entrevista.