Elena Furiase quiere volver a ser madre

La actriz Elena Furiase no podría estar más satisfecha y entusiasmada con todas las alegrías que le ha venido brindando su pequeño Noah, fruto de su sólida relación con el músico Gonzalo Sierra, desde que llegara al mundo hace poco más de un año, especialmente ahora que ha empezado a "corretear" por la casa y, por tanto, a sacar el máximo partido a esa curiosidad innata que tanto le define.

"Está muy bien, enorme, gigante. Tiene ya un añito y, bueno, ya corretea por la casa y le acabo de comprar los protectores para las esquinas, que se me descalabra todos los días", ha bromeado la que fuera protagonista de 'El Internado', antes de expresar su agradecimiento al entorno familiar en el que se está criando su retoño.

"Está sano, feliz y con amor, en el seno de una familia que le da mucho amor, que es lo más importante. A los niños hay que darles amor y educación", ha añadido sobre sus prioridades en lo relativo a la crianza de su niño, quien cumplió su primer año de vida el pasado 12 de octubre, a su llegada ayer miércoles al concierto que el violinista Ara Malikian ofreció en Madrid.

Sin necesidad siquiera de que los periodistas allí congregados se lo preguntaran directamente, la hija de Lolita Flores también ha asegurado que está más que dispuesta a repetir experiencia en la maternidad para dar continuidad a esa "felicidad" en la que está inmersa durante la etapa inicial de la infancia de Noah, ofreciendo incluso un marco temporal estimado, eso sí en el que podría producirse semejante acontecimiento.

"Siempre vi [la maternidad] como algo bonito, algo que quería experimentar. Estoy siendo muy feliz y la verdad es que quiero repetir", ha explicado en la misma conversación para, a continuación, darse un plazo aproximado de entre dos y tres años. "Ni tarde ni pronto. Todavía no me he puesto, pero antes de los dos o tres años sí que me gustaría".

"Si me viene una niña, pues ya tendría el pack completo, pero tampoco me importaría que fuera otro niño", ha contestado a la inevitable cuestión sobre sus preferencias en relación con el sexo de la hipotética criatura.