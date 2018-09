Elena Furiase revela el sexo de su primer bebé

La actriz Elena Furiase ha reaparecido ante la opinión pública luciendo un más que avanzado estado de gestación y, sobre todo, esa mezcla de entusiasmo y luminosidad que tan bien define a aquellas mujeres que se preparan para debutar en la maternidad. Con su habitual simpatía y naturalidad, la intérprete no ha tenido reparo a la hora de satisfacer la curiosidad de la prensa en torno al futuro nacimiento de su primer retoño, fruto de su sólida relación con Guillermo Sierra, revelando nada menos que el bebé será niño.

"Estoy contenta, pero nerviosa. Tengo mucha incertidumbre, pero sé que estoy rodeada de madres maravillosas", ha declarado la hija de Lolita y sobrina de la también cantante Rosario en un acto promocional de la marca Nutella celebrado en Madrid, antes de dejar patente su deseo de seguir trabajando en la medida de lo posible tras la llegada al mundo de su pequeño.

"No me gustaría dejar de trabajar, elegiré los trabajos, pero no pienso darme de baja", ha aseverado en la misma conversación la artista, quien ha estado compaginando estos meses su participación en la serie 'Centro Médico' con el rodaje de la película 'Rosalinda'.Además de anunciar el sexo de su primer bebé, la nieta de la inolvidable Lola Flores también ha confirmado que tanto ella como su pareja han seleccionado ya varios posibles nombres para su niño, aunque solo hará público el nombre definitivo -el criterio del futuro papá tiene un "peso" especial en este proceso- una vez tengan con ellos a la criatura.

"Estamos barajando dos o tres, pero cuando sea el nacimiento lo anunciaré con nombre incluido. He dejado que sea la opinión del papá la que tenga más peso", ha aseverado con una sonrisa en los labios.