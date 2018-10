Elena Tablada acerca posturas con David Bisbal ante la próxima paternidad del cantante

Los bebés tienen el efecto mágico de acercar a las personas y eso parece haber sucedido en el caso de Elena Tablada y David Bisbal. La antigua pareja atravesaba en los últimos tiempos un momento de máxima tensión a raíz de la publicación de una fotografía de su única hija en común, Ella, en las redes sociales de la actual esposa del cantante, Rosanna Zanetti.

En ese momento se desató la guerra: en la sección de comentarios de la imagen de la discordia, en la que Rosanna y la niña aparecían en la Feria de Abril ataviadas con el mismo vestido, no tardó en aparecer un comentario dejado desde la cuenta de la marca de ropa de la diseñadora criticando que expusiera de tal forma a la pequeña.

Más tarde la propia Elena aclaró durante una entrevista televisiva que ese mensaje había sido escrito por accidente por uno de sus empleados que confundió la cuenta oficial de la empresa con la suya personal y le hizo sin pretenderlo una "faena" al provocar que el trato con el padre de su hija se volviera "insostenible", como demostraba el hecho de que él hubiera recurrido a un medio tan impersonal como un burofax para defender las intenciones de Rosanna.

En esa misma conversación, Elena afirmaba que le había pedido a la esposa del intérprete que no compartiera fotos de Ella en las redes sociales para evitar polémicas innecesarias, unas declaraciones que no gustaron nada a Bisbal y que le llevaron a responder -de nuevo a través de un portavoz- asegurando que si la relación con la madre de su primogénita era mala se debía solo a "la personalidad y la educación" de esta y a que él, por su parte, siempre se había negado a comercializar con su hija.

Su ex, no dispuesta a permitir que el cantante tuviera la última palabra, contraatacó a través de la esfera virtual para aclarar que su único objetivo en la vida era cuidar y educar a su pequeña, sin lucrarse nunca por ello.El cruce de reproches había quedado ahí, pero ahora Elena ha querido tender una rama de olivo al matrimonio coincidiendo con el anuncio este fin de semana de que Bisbal y Rosanna están esperando su primer hijo juntos.

Consciente de que los paparazzi la abordarían antes o después para preguntarle su opinión acerca de la noticia, Elena ya tenía preparada la respuesta cuando hoy miércoles se le acercaron a la salida de una tienda en la capital española para interrogarla al respecto.

"Me alegro muchísimo y le felicité ayer cuando me enteré. Y me alegro un montón de que Ella vaya a ser una hermana mayor", afirmó sin perder la sonrisa en ningún momento antes de subirse al vehículo que la estaba esperando y desaparecer lo más deprisa posible.Esas declaraciones se ajustan más a la actitud que ella siempre había mantenido antes de su último conflicto con el artista, lo que le llevó a asegurar en 2014 -cuando se rumoreó que Bisbal podría estar esperando un hijo con su entonces novia China Suárez- que le encantaría que él formara una familia para que su propia hija tuviera un hermanito o hermanita.