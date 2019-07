Elena Tablada critica abiertamente a Bisbal por interponer otra demanda en su contra

Poco después de que saliera a la luz que David Bisbal había interpuesto una nueva demanda contra su expareja Elena Tablada a cuenta de la supuesta sobreexposición mediática en que esta habría colocado a la pequeña Ella, su única hija en común, la diseñadora no ha dudado en criticar abiertamente la medida con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en la que además comparte su teoría de que el padre de su hija estaría tratando, sin éxito, eso sí, de "separarlas".

"Nos podrán querer ocultar, pero nunca nos podrán separar", reza el contundente reproche que Elena ha dirigido al intérprete almeriense al tiempo que compartía una imagen en la que madre e hija aparecen agarradas de la mano.

Según fuentes del entorno del artista, su decisión de llevar de nuevo este caso a los juzgados viene motivada por su convencimiento de que Elena Tablada no estaría respetando las directrices de la resolución dictada el pasado mes de abril, cuando la expareja se vio las caras por última vez y el magistrado que les convocó determinó que la socialité no podía publicar fotos en las que se pudiera apreciar con claridad el rostro de la niña y no asociar su imagen a ninguna marca comercial.

El equipo legal de Bisbal, como explicaban los mismos informantes, se habría percatado de que Elena Tablada no habría retirado aquellas instantáneas ya publicadas en las que la cara de su hija aparecería sin pixelar y, lo que resultaría más grave, que habría compartido más imágenes de esta naturaleza en la sección Stories de la citada plataforma con la seguridad de que estas desaparecerían tras 24 horas.

"Después de varios años luchando, he conseguido que la justicia acuerde medidas de protección para salvaguardar la intimidad de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo. Así que, la que ha ganado claramente ha sido mi hija, que se merece ser una niña", reza el comunicado que emitía David Bisbal tras conocerse la resolución del pasado 9 de abril, cuyos efectos legales, a su juicio, no se estarían aplicando debidamente ahora.