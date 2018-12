La abuela de Elena Tablada reconoce que no quería que su nieta se casara en Cuba

La abuela de la diseñadora Elena Tablada, doña Elena Moure, ha realizado unas sorprendentes declaraciones para compartir públicamente todas esas emociones que la embargaron al ver a su nieta, el pasado 6 de diciembre, recorriendo el pasillo que conducía al altar de la iglesia de San Juan de Letrán, en La Habana, y escenificando por la vía religiosa su compromiso de por vida con su ya marido Javier Ungría, con quien ya había protagonizado una discreta boda civil en Miami el pasado verano.

Y aunque no podría sentirse más feliz y orgullosa tras haber sido testigo directo de cómo la socialité contraía matrimonio con el hombre de su vida, la abuela de Elena ha confesado al mismo tiempo que nunca estuvo de acuerdo con la decisión que tomaron los novios de casarse en el mismo templo en el que, 71 años atrás, lo hacía la propia doña Elena con su ya fallecido marido: más que nada por la mezcla de tristeza y nostalgia que sentiría al recordar a su añorado esposo.

"Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, les pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería", ha confesado Elena Moura en una entrevista al portal de noticias Informalia.

Al margen de las discrepancias que mantuvo con su nieta a cuenta del lugar donde debía celebrarse la ceremonia, lo cierto es que doña Elena no le guarda ni mucho rencor a la diseñadora por haberle forzado de alguna manera a revivir un pasado tan lejano y emotivo, ya que también espera que la citada iglesia de San Juan de Letrán le sirva a Elena y a Javier de talismán para disfrutar de una unión matrimonial tan fructífera como la que ella mantuvo con el malogrado Jorge Tablada: un prestigioso cirujano que tuvo que exiliarse de Cuba junto a su esposa tras la llegada del castrismo.

"Nos queríamos tanto, que Jorge quiso que nos casáramos cuando todavía no había terminado la carrera de Medicina. Mi papá le dijo que esperara a ser licenciado, pero él no quiso y nos casamos. El choque emocional al entrar allí... No lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo sólo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos", ha asegurado con emoción.