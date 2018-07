A Eli Roth le llueven las proposiciones de desconocidas tras anunciar su divorcio

En un principio el anuncio de que Eli Roth y Lorenza Izzo habían iniciado el proceso para divorciarse parecía un mero trámite a cumplir, más por el hecho de que el cineasta y la actriz habían colaborado estrechamente en el plano profesional en los últimos años -además de compartir su vida personal- que porque la noticia fuera a tener una gran repercusión en la crónica social de Hollywood.

Sin embargo, y para sorpresa del propio director de filmes de terror, el anuncio de que había regresado a la soltería ha provocado una pequeña conmoción en las redes sociales y, en consecuencia, su buzón de Instagram se ha visto inundado en las últimas horas de propuestas "interesantes".

"He de decir una cosa: he recibido mensajes privados muy interesantes, no de celebridades... bueno, de usuarios de cuentas verificadas, aunque no sé si se podría considerarlas exactamente como celebridades. Pero me ha resultado interesante; no he estado soltero en seis años y anoche se supo por primera vez que lo estaba. Digamos que la gente ha apoyado mi decisión de regresar a la soltería", ha bromeado en declaraciones al portal TMZ.La ligereza con la que Roth es capaz de hablar del nuevo capítulo que se abre ante él tras el final de su matrimonio tendrá sin duda mucho que ver con la relativa facilidad con la que parece que va a disolverse legalmente el mismo.

Como ya adelantaban ambos en el comunicado que publicaron en sus redes sociales para compartir su decisión de separarse con sus seguidores, la antigua pareja no tiene ninguna intención de enzarzarse en una agria batalla legal para dividir sus bienes y su fortuna.

"No quiero hablar mucho de ello porque, evidentemente, es un tema muy personal, pero los dos nos queremos muchísimo y nos apoyamos y estamos felices. Ella es maravillosa... Nos dimos cuenta de que, si queríamos seguir esta dinámica durante el resto de nuestras vidas, entonces debíamos ser adultos y honestos con nosotros mismos mientras aún éramos amigos, antes de que sucediera algo negativo. Existe una forma de separarse sin perder el amor", afirma para recalcar una vez más su intención de seguir trabajando codo con codo y formando parte el uno de la vida del otro.

"Todo está bien entre nosotros, no hay tensiones. Ella es la mejor y no hay motivos para pelear".