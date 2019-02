Elizabeth Chambers es "mucho más" que la esposa de Armie Hammer

El actor Armie Hammer (32) no ha dudado en poner de manifiesto su decepción ante el trato mediático que suele recibir su esposa, Elizabeth Chambers (36), como resultado de la popularidad y de la visibilidad de las que él disfruta en el seno de la industria cinematográfica.

De hecho, el protagonista de títulos como 'Call Me By Your Name' y de la recién estrenada 'On The Basis of Sex' no ha dudado en aprovechar su última entrevista para reivindicar el talento y la inteligencia de la guapa estadounidense, madre de sus dos hijos -Harper (4) y Ford (2)- pero también actriz y experimentada periodista.

"Lo veo constantemente en las noticias sobre mi vida personal, en las que mi esposa, que es mucho más inteligente y trabajadora que yo, es descrita únicamente como la esposa de Armie Hammer. Ella es mucho más exitosa que yo en todos los niveles, y lo cierto es que soy yo quien se siente afortunado de ser su marido", ha asegurado en una entrevista al diario The Independent.

De la misma forma, el artista ha insistido en que tanto Elizabeth como tantas otras madres trabajadoras han venido demostrando tradicionalmente que son más polivalentes que sus maridos y que, a base de esfuerzo y organización, compaginan de manera mucho más eficiente sus diversas responsabilidades.

"Elizabeth es increíblemente fuerte y poderosa, capaz de hacer un montón de cosas al mismo tiempo tanto en su trabajo como en casa. Sin ella, nuestro hogar sería completamente diferente, porque es una madre excepcional y el mejor referente posible tanto para mis hijos como para mí. Si recibiera todo el crédito que merece, aunque entiendo que el mundo funciona de otra forma, a mí se me conocería como el marido de Elizabeth Chambers y no al revés", ha aseverado.