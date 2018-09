Elle Fanning tiene en su hermana Dakota a su principal "apoyo" profesional

Lejos de mantener una sana rivalidad -o agria, dependiendo del caso- como la que define a otras famosas parejas de hermanos pertenecientes al mundo del espectáculo, las actrices Elle (20) y Dakota (24) Fanning presumen abiertamente de poder contar siempre la una con la otra a la hora de intercambiar consejos profesionales o, simplemente, para desahogarse mutuamente sobre el sinfín de desafíos que se desprenden de su ya de por sí exigente profesión.

"La verdad es que nos apoyamos mucho la una en la otra. Me siento muy afortunada de tener un miembro de mi familia en el mismo negocio. Ella entiende perfectamente lo que implica estar en Hollywood y todo aquello por lo que pasas en esta industria. Por supuesto que hablamos sobre nuestras películas y otros proyectos, pero no es ni mucho menos lo único que nos une", ha contado la más joven de las hermanas a la revista Us Weekly.

Según la protagonista de cintas como 'Maléfica' o 'Super 8', su hermana mayor suele ejercer en las distancias cortas como la responsable y más comedida de las dos artistas, mientras que ella siempre se ha destacado por tener una personalidad algo"excéntrica" que, especialmente en sus años de niñez, conseguía sacar a toda su familia de sus casillas.

"Yo me describiría a mí misma como una persona un poco excéntrica, pero creo que mi hermana Dakota, que sabe medir mejor las palabras, diría que soy un espíritu libre y un torrente de energía. Cuando era pequeña e íbamos al supermercado, yo siempre me pasaba el rato corriendo de un lado para otro, explorando las estanterías o bailando en medio del pasillo. La verdad es que era muy hiperactiva y me daba igual todo", ha revelado en la misma entrevista.