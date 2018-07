Elle Macpherson no renuncia a su inconfundible bronceado

En los últimos años la moda del bronceado ha ido quedando relegada a un segundo plano a medida que se empezaba a concienciar a sus antiguos adeptos de los efectos perjudiciales de una exposición prolongada al sol y del papel que jugaría en el envejecimiento prematuro de la piel. Celebridades como Amy Adams, Cate Blanchett o Nicole Kidman han contribuido a demostrar que no es necesario lucir un tono de piel estilo JLo para brillar sobre la alfombra roja.

Sin embargo, Elle Macpherson es una de las pocas estrellas que se desmarca de esa corriente y reconoce disfrutar tumbándose bajo los rayos del sol, además de defender los beneficios para la salud de una exposición moderada.

"Lo importante no es el aspecto que tienes cuando estás bronceada, el sol ayuda a activar el sistema inmune. Yo intento tumbarme fuera durante veinte minutos por la mañana y otros diez por la tarde. Cierro los ojos y levanto la cara para que mi glándula pineal esté orientada hacia el sol. Eso funciona de maravillosa para mi sistema inmune. ¡Vivo bajo el sol!", asegura la modelo en una entrevista a la revista New Beauty.

A sus 54 años la maniquí conocida como 'el cuerpo' sigue deslumbrando con sus posados en bañador, con los que demuestra de paso que su pasión por disfrutar de la luz de su Australia natal no le ha perjudicado lo más mínimo.

En su caso, considera que la etapa de madurez en la que se encuentra en la actualidad no ha hecho más que beneficiarla en el plano profesional.

"Me sentí muy incómoda delante de la cámara durante muchos años. Me doy cuenta perfectamente cuando miro mis fotografías antiguas de que estaba tan incómoda que ni siquiera miraba directamente a la lente porque temía no ser lo bastante buena. Ahora me siento mucho más a gusto en mi propia piel que nunca antes", reconoce.