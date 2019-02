Ellen Page arremete contra Chris Pratt por promocionar una iglesia anti-gay

En los últimos años Chris Pratt se ha consagrado como el chico dorado de Hollywood gracias a su tirón en taquilla, que convirtió "Guardianes de la galaxia" en un éxito inesperado, y a su capacidad para entretener tanto a padres como hijos.

Ese carisma irresistible apto para todos los públicos y su impoluta imagen pública incluso después de su divorcio con Anna Faris, que se produjo de la manera más cordial posible, han provocado que en muchas ocasiones se le compare con un golden retriever humano, y no solo por su cabellera dorada.

Sin embargo, no todos sus compañeros de profesión son fans de esa corrección política extrema. La actriz Ellen Page conocida por su trabajo en películas como "Juno" o en la saga "X-Men" acaba de arremeter duramente contra el actor, colocándole de paso en una situación delicada por primera vez en mucho tiempo, por su apoyo a la popular congregación cristiana Hillsong.

La iglesia, que cuenta con decenas de estrellas de cine entre sus seguidores, ha afirmado en varias ocasiones que no apoya el estilo de vida de la comunidad LGBTQ+ al ir en contra de su creencia en la santidad del matrimonio entendido exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer.

A lo largo de la promoción de su última película "The Lego Movie 2: The Second Part", Pratt se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de la dieta que ha seguido durante la primera parte de este 2019 por recomendación de su pastor, conocida como el ayuno de Daniel e inspirado en el Libro de Daniel del Antiguo Testamento y en la figura del profeta, que solo se alimentaba de granos y vegetales.

A su paso por el late-night de Stephen Colbert, él explicó que ya habían concluido los 21 días de ese ayuno y defendió lo "maravillosa e instructiva" que había resultado la experiencia de renunciar a lujos como el alcohol o el pan.Sus declaraciones no le hicieron ninguna gracia a Page, que ha mantenido un fuerte activismo humanitario desde que hiciera pública su homosexualidad en 2014. Su enfado se debía en gran parte a la promoción que el intérprete estaba realizando de Hillsong sin mencionar también los aspectos más 'oscuros' y menos populares de la congregación.

"Oh, de acuerdo. Um. Pero esa iglesia también es tristemente famosa por ser anti LGBTQ, ¿así que a lo mejor también podrías hablar de eso?", le ha pedido a través de su cuenta de Twitter junto a un enlace a la entrevista de Pratt.