Ellen Pompeo halaga a la niñera de su hijo durante una entrevista

Aunque las celebridades suelen aprovechar sus entrevistas más personales para presumir de lo maravillosos que son sus hijos o para dedicar todo tipo de elogios a sus compañeros sentimentales, la actriz Ellen Pompeo ha querido ahora salirse de la norma para, en su lugar, rendir un sentido homenaje televisado a la niñera que le ayuda a cuidar diariamente a su pequeño Eli Christopher, que hace poco cumplió su primer mes de vida."Tengo a la niñera más fantástica del mundo, Jackie, es una de las personas más dulces y más adorables que conozco. Me ayuda muchísimo y la verdad es que no podría vivir sin ella porque trabajo demasiadas horas durante el día. Necesito que me echen una mano con todas las tareas del bebé y ella es, en ese sentido, mi mejor apoyo", confesó la intérprete en el programa de Ellen DeGeneres, reivindicando así el papel que juegan las niñeras, omnipresentes pero con frecuencia olvidadas, en la vida cotidiana de los famosos.Pero además de compartir su hogar con sus tres hijos -Stella (7), Sienna (2) y el citado Eli-, su marido Chris Ivery y su adorada Jackie, lo cierto es que la protagonista de la serie 'Anatomía de Grey' también se siente profundamente afortunada de poder disfrutar a diario de la compañía de sus mascotas: cuatro gallinas, un pececito y cuatro perros."Le estoy muy agradecida al refugio Love Leo Rescue, porque se desviven por los animales y hacen mucho por ellos. La manera en rescataron a mi perrita Lily fue maravilloso, y después se aseguraron de que se le ponían todas las vacunas y de que se la entrenaba como es debido. Todo lo que diga de esta gente es poco", explicó sobre la entidad a la que suele recurrir para seguir incorporando animales a su extensa familia.