Elsa Pataky se une a Chris Hemsworth en su misión por salvar los océanos

635x357 Elsa Pataky y Chris Hemsworth apoyando a Oceana en (c) Instagram. EFE

Los actores Elsa Pataky y Chris Hemsworth han demostrado en infinidad de ocasiones que están más que comprometidos con la necesaria protección de los ecosistemas y, sobre todo, del medio marino al que tan apegado está el australiano al haberse criado en un entorno costero.

Por ello, la intérprete madrileña -afincada desde hace tres años en la localidad marítima de Byron Bay junto a su marido y sus tres hijos- no ha dudado ahora en hacer uso de su popularidad y proyección pública para animar a sus seguidores a sumarse a la campaña que desde hace meses lidera el protagonista de 'Thor' en colaboración con la ONG Oceana para defender a los océanos de todo tipo de amenazas.

"Nuestros océanos están en peligro, unámonos todos con Oceana, hoy y todos los días, y ayudemos a parar la sobrepesca", escribió la actriz en su perfil de Instagram mencionando en la publicación a la delegación europea de la organización que ya cuenta con ella como flamante nuevo fichaje.

Solo unos días antes el propio Chris recurría al poderoso altavoz que le proporcionan las redes sociales para concienciar a su público de los efectos devastadores de otro fenómeno igual de preocupante que la sobrepesca, el vertido masivo de plásticos que contaminan las aguas y amenazan la subsistencia de la fauna y flora marinas.

"Es hora de que reconozcamos y honremos como se merece a ese ecosistema que hace que nuestro mundo sea bello y sobre todo habitable. Y lo más importante de todo, debemos entender que el Día Mundial de los Océanos es una llamada a la acción para protegerlos", reza el alegato que compartió en su Instagram con motivo de tan importante efeméride.

Como parte del proyecto de conservación '100 islas protegidas' que se ha marcado la mencionada asociación, así como otras entidades ecologistas, de cara al año 2020, Chris Hemsworth viajó recientemente hasta las islas Maldivas para conocer más de cerca el trabajo que allí realizan numerosos voluntarios en su intento de paliar las desastrosas consecuencias de la contaminación industrial, y también la que llevan a cabo diariamente aquellos ciudadanos más irresponsables.

"He pasado la mayor parte de mi vida dentro y alrededor del mar, y por eso algunos de mis mejores recuerdos vienen precisamente de allí. Cada vez que la ansiedad o las preocupaciones se hacían insoportables, la playa me ayudaba a desconectar y a volver a ser yo mismo. Mi experiencia en las Maldivas me ha demostrado una vez más que nuestro uso del plástico a corto plazo tiene un efecto tan dañino como duradero en nuestros océanos. Por eso estoy orgulloso de formar parte de este programa, que sirve como fuente de inspiración y de tormenta de ideas encaminadas a proteger los océanos para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlos tanto como yo", explicaba.