Elsa Pataky aclara que su nuevo hogar no es un "centro comercial"

El pasado mes de septiembre salieron a la luz una imágenes aéreas que mostraban la evolución de las obras que el matrimonio Hemsworth-Pataky había iniciado en su hogar de Byron Bay para ampliar y reformar el espacio de vivienda.

El aspecto general de la propiedad dio mucho de qué hablar debido a las impresionantes dimensiones del edificio principal, que muchas publicaciones de la crónica social compararon con un centro comercial o incluso un hospital, haciéndose eco además de que los planes de construcción incluirán una piscina infinita en el tejado, un amplio garaje y casi una docena de habitaciones.

Ahora la guapa actriz española ha querido aclarar algunas de las informaciones que han circulado acerca de su próximo hogar familiar -actualmente la familia residiría en una vivienda alquilada en la misma zona- para explicar por qué en un principio puede parecer más un búnker que una casa a pie de playa o cuáles serán sus verdaderas dimensiones una vez esté acabado el proyecto.

"Hemos tenido que seguir las estrictas normas de construcción, porque es una zona protegida por los incendios. Por eso es de cemento", aclara la actriz en una nueva entrevista a la revista ¡HOLA! para justificar el aspecto algo chocante que ofrecía la casa rodeada de andamios y plataformas en las mencionadas instantáneas.

"No es como un centro comercial, según se ha dicho. No tiene ni ocho ni siete habitaciones, tiene cuatro".Eso sí, donde la pareja no ha querido escatimar ha sido a la hora de diseñar el gimnasio, una de las estancias que más les gusta y de vital importancia para ellos como queda claro con tan solo echar un vistazo a sus privilegiados físicos.