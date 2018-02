Elsa Pataky descubre el paraíso a "diez minutos" de su casa

635x357 Elsa Pataky y Chris Hemsworth, disfrutando de la nueva playa que han descubierto (c) Instagram. EFE

Teniendo en cuenta que han pasado ya algo más de cuatro años desde que Elsa Pataky y Chris Hemsworth abandonaran el bullicio de Los Ángeles para instalarse en el medio rural australiano -en una finca de grandes dimensiones y varios edificios, eso sí-, muchos pensaban que a estas alturas la geografía del país no guardaría ya secretos de ningún tipo para el aventurero matrimonio, que suele aprovechar cada oportunidad que tiene para conocer nuevos lugares junto a sus tres hijos.

Sin embargo, la artista madrileña y el fornido protagonista de 'Thor' acaban de demostrarles que estaban equivocados y que, efectivamente, todavía les quedan muchos rincones por explorar a lo largo y ancho del archipiélago. Sin ir más lejos, la propia Elsa ha reconocido ahora que la última de las paradisíacas playas en las que han podido disfrutar de un agradable fin de semana con sus retoños está literalmente a "diez minutos" de su casa y que, hasta ahora, desconocían su existencia.

"¡No dejamos de descubrir lugares increíbles en nuestro barrio! Con Chris Hemsworth a diez minutos de casa", ha celebrado la artista en su cuenta de Instagram con varias imágenes que dejan patente la belleza y lo bucólico del entorno. "Alerta, si no os gustan las líneas de costa más bonitas del mundo, no vengáis a Australia", ha bromeado por su parte el actor australiano, al tiempo que promocionaba la actividad turística de su país, tras publicar varias fotos que, además de inmortalizar el paisaje, retrataban a la pareja disfrutando de un refrescante baño.

Los dos enamorados han vuelto a demostrar así que no hay nada como su hogar, y el impresionante enclave en que se encuentra situado, para desconectar temporalmente -cuando las vacaciones de sus hijos se lo permite- del sinfín de obligaciones y compromisos que se derivan de sus respectivas carreras.

De hecho, como reconocía el propio Chris en una entrevista reciente, tras la promoción de la tercera entrega de la saga 'Thor', su asistencia a la gala de los Globos de Oro y la presentación en sociedad de '12 valientes' -la primera vez que el intérprete y su esposa comparten pantalla-, lo único que deseaba el intérprete era volver a las antípodas para descansar, hacer deporte y pasar tiempo de calidad con los suyos.

"Me gustaría poder llevar a mis hijos al colegio con más frecuencia, así que es posible que me tome un descanso todo el año. Ya es hora de cobrar, de ver el panorama y surfear el resto de mi vida", explicaba el astro del cine al diario The Times sobre la posibilidad de que se tome un año sabático para recuperar de alguna forma la estabilidad doméstica.

"Fue poco después de enamorarnos cuando mi carrera empezó a despuntar y la verdad es que consumía todo mi tiempo. Luego me relajé un poco y vi que lo que más me importa en el mundo son mi mujer y mis hijos", explicaba en la misma conversación sobre las verdaderas prioridades de su vida.