Elsa Pataky se une al reencuentro de "Al salir de clase"

Aunque han pasado ya dos décadas desde que una jovencísima Elsa Pataky se diera a conocer ante los espectadores de su país natal con la serie juvenil 'Al salir de clase', la intérprete ha demostrado este jueves en sus redes sociales que la estrecha relación que forjó con el resto de actores del reparto no se ha deteriorado lo más mínimo, a pesar del paso del tiempo y de los diferentes derroteros que han seguido sus respectivas carreras.

"¡Cuando la amistad perdura con los años y la distancia! En el fondo seguimos siendo los mismos y nos seguimos queriendo como hace 20 años", reza el emotivo mensaje que la mujer del astro de Hollywood Chris Hemsworth ha compartido en su perfil de Instagram, al que ha añadido una imagen que la retrata junto a varios de sus antiguos compañeros, como Mariano Alameda, Roberto Hoyas, Lucía Jiménez y Mariana Aguilera.La madrileña ha dejado patente de esta forma que, al margen de su irregular trayectoria en la meca del cine o de la apacible vida que lleva ahora en Australia junto a su marido y sus tres hijos, cada vez que regresa a su ciudad natal aprovecha la oportunidad para reconectar con todos aquellos seres queridos que ha dejado atrás, incluyendo al elenco de la producción que supuso toda una revolución televisiva en la España de finales de los noventa.

De la misma forma, Elsa también ha tenido tiempo en su visita a Madrid para rendir un sentido homenaje al malogrado Ángel Nieto, quien además de erigirse como el piloto de motociclismo más laureado de la historia de España, era también el tío de una de las primeras parejas conocidas de la actriz, el expiloto y DJ Fonsi Nieto."Realmente no me lo podía creer cuando me enteré, y la gran tristeza es el vacío que deja entre sus seres queridos. Tengo una relación muy cercana con Gelete [hijo de Ángel Nieto] y con Fonsi. Además, Ángel es una persona que llenaba tanto, y la gente le quería tanto, que nos deja un vacío muy grande a todos, especialmente a su familia. Ha sido un golpe muy duro", aseguraba a los periodistas congregados en un evento publicitario sin poder contener las lágrimas.