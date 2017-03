Elton John y David Furnish están cada día más enamorados

El cantante Elton John y el director de cine David Furnish forman sin duda uno de los matrimonios más estables e idílicos de la crónica social actual, lo que no solo se explica con la confianza absoluta que tienen depositada el uno en el otro tras más de 20 años de relación, sino también con el hecho de que, más allá de haber protagonizado alguna que otra disputa, ambos han sido capaces de solventar sus diferencias a base de mucho diálogo y una actitud constructiva.

"Creo que nuestra relación se está volviendo más fuerte con cada año que pasa. Como cualquier otra pareja, hemos tenido nuestros altibajos, pero el amor que nos tenemos no ha dejado de intensificarse con el paso del tiempo. Cuando tienes que esforzarte y trabajar mucho en tu relación, acabas siendo verdaderamente consciente de que en eso consiste el matrimonio", se sinceró el veterano artista en conversación con la emisora Radio Beats 1.

Al margen de la complicidad que existe entre ellos y la buena predisposición con la que afrontan cualquier reto en su día a día, el músico británico también atribuye al amor incondicional que les dedican sus dos hijos, Zachary (6) y Elijah (4), el hecho de que su vínculo sentimental sea a día de hoy tan satisfactorio como inquebrantable.

"Creo que tener hijos marca la diferencia en ese sentido, porque sabes que el matrimonio no va solo sobre ti y tu pareja. Ellos son tu principal responsabilidad y la mejor cosa que te ha pasado y te pasará en la vida. Y es una sensación que compartimos los dos", reconoció visiblemente orgulloso de la sólida vida familiar que ha construido junto al hombre de su vida.

De hecho, Elton tampoco tiene reparo alguno a la hora de confesar que le gustaría haberse iniciado antes en la paternidad -pronto cumplirá 70 años- para poder disfrutar ahora de una familia numerosa a la que dedicar todo su tiempo cuando se anime a bajar definitivamente del escenario y comenzar su jubilación.

"Sinceramente, si tuviera 15 años menos, tendría por lo menos dos o tres hijos más. Lo tengo clarísimo. Mucha gente te puede decir: 'Pues yo no quiero tener hijos'. Y me parecería genial, porque yo también solía sentirme así. Pero en el momento en que tuve al primero, me dije: '¿En serio tener hijos implica todo esto?'. Es genial", aseguró en la misma entrevista, antes de revelar que, a pesar de su avanzada edad, celebrará su próximo cumpleaños con la misma ilusión de siempre.

"A mucha gente no le gusta celebrar su cumpleaños, y de esa gente prefiero no saber nada. A mí me encanta y siempre he disfrutado de una buena fiesta de cumpleaños. Aunque es verdad que solo decir '70' suena arcaico, ¿verdad?", bromeó.