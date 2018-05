Elton John podría actuar en la boda de Enrique y Meghan

Aunque hace unas semanas aseguraba que todavía no había recibido invitación alguna para la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, lo cierto es que el cantante Elton John (71) podría tener reservado un papel mucho más relevante de cara a la ceremonia o a la fiesta posterior al enlace, ya que el portal de noticias TMZ ha publicado este jueves que el intérprete británico se encargará de agasajar a los dos enamorados con alguna que otra balada interpretada al piano.

Hay que recordar que el astro de la música fue uno de los amigos más cercanos que tuvo la malograda Diana de Gales procedentes del mundo del espectáculo, hasta el punto de que Elton le rindió un emotivo homenaje musical -cantando la conmovedora balada 'Candle in the Wind'- en el funeral con el que el planeta entero despidió a la princesa en ese trágico verano de 1997.

Los rumores sobre la posibilidad de que al incombustible Elton John le toque trabajar en un día tan especial para la familia real británica no han dejado de cobrar fuerza desde que, hace solo unas horas, su publicista confirmara que había tenido que cancelar los conciertos que tenía programados este fin de semana en Las Vegas debido a unos sospechosos "problemas de agenda".

Ya fuera una mera estrategia para desviar la atención sobre el asunto o el resultado de la tardanza de los novios a la hora de facilitarle su invitación, lo cierto es que las declaraciones que ofrecía el mes pasado Elton sobre la incógnita de su presencia en la boda del año cayeron como un jarro de agua fría entre sus fans, teniendo en cuenta que en el año 2011 asistió a la regia ceremonia con la que Guillermo y Catalina se dieron el 'sí quiero' en la abadía de Westminster.

"Iré si me lo piden, pero de momento nadie me ha invitado a la boda... Me encantaría estar allí para verles, porque creo que son muy felices juntos. Bueno, sé que son muy felices juntos", reza el críptico comentario que dirigía a los medios de comunicación.