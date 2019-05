Elton John descarta definitivamente ser padre de familia numerosa

Tras anunciar meses atrás que se disponía a reducir considerablemente sus compromisos profesionales para poder centrarse más en su vida familiar, una decisión que, por otro lado, le ha llevado a embarcarse en una mastodóntica gira de tres años que le servirá para despedirse definitivamente de los escenarios, el cantante Elton John se ha vuelto mucho más propenso a reflexionar en sus entrevistas sobre las particularidades de su experiencia paternal, en las que parecen jugar un papel significativo tanto su avanzada edad como su notoriedad pública.T

anto es así, que el artista británico ha compartido ahora su deseo de haber sido padre de familia numerosa junto a su marido David Furnish, con quien tiene a los pequeños Zachary (8) y Elijah (6): un sueño que ya considera frustrado al contar con 20 años más de los que considera adecuados para adentrarse en semejante aventura.

"Me encanta ser padre, la verdad es que cada día lo disfruto más. Si hace diez años me hubieras hecho una pregunta relacionada, te habría dicho que estabas loco, porque era algo que ni siquiera creía posible. Y ahora me duele decir que ya está, que soy demasiado mayor para tener más. Si fuera 20 años más joven, quizá habríamos tenido al menos un tercero, pero los chicos ya nos dan suficiente trabajo", ha explicado en conversación con el diario The Sun.

A diferencia del rumbo profesional que tomaron sus progenitores -recordemos que Furnish es director de cine y publicista-, a día de hoy los dos niños del matrimonio se inclinan más por la actividad deportiva que por cualquiera de las diversas disciplinas de la escena artística. Asimismo, y pese a su corta edad, Zachary y Elijah también han empezado a desarrollar ya un notable interés por el sexo opuesto.

"Mis chicos son muy chicos, es decir, muy masculinos en ese sentido. Les encanta ligar, les vuelven locos las chicas. El otro día uno me dijo: 'Hay una niña nueva en clase y creo que le gusto'. Y a mí me encanta que sean unos niños tan sencillos y auténticos. Les gusta el fútbol, el deporte en general, y son muy atléticos", ha aseverado con orgullo sobre su prole.