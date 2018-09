Emma Stone no concibe su vida sin Ryan Gosling

La pareja formada por los actores Emma Stone y Ryan Gosling ha puesto de manifiesto a lo largo de la presente década que es una de las más rentables y codiciadas de la industria del cine, como se desprende de la entusiasta acogida que han recibido -ya sea por parte del público o de la crítica- filmes como 'La La Land', 'Crazy, Stupid, Love' o 'Gangster Squad'.

Una de las principales razones que explican lo efectivo de este tándem, aparte de la incuestionable calidad interpretativa que ambos presentan por separado, reside precisamente en la intensa química y en la complicidad que les une tanto delante de las cámaras como en la vida real, una estrecha relación que ha llevado a la oscarizada artista a describir al canadiense como una de las pocas personas que le resultan imprescindibles en su vida.

"No me puedo imaginar cómo sería mi vida sin Ryan", ha asegurado tajante la estadounidense durante un panel celebrado en el marco del Festival de cine de Colorado. "Es uno de mis mejores amigos, de los que más quiero. Es un tipo muy especial. Me emociono cuando hablo de él, porque además de tener un gran talento es una de esas personas con las que es fantástico trabajar gracias a su carácter colaborador y a su generosidad. Me ha enseñado mucho", le ha dedicado en medio del evento al tiempo que expresaba su gratitud.

Aunque la evidente sintonía que les une ha sido malinterpretada en más de una ocasión como si de un signo de incipiente romance se tratara -Ryan Gosling tiene dos niñas junto a su esposa Eva Mendes, mientras que Emma Stone mantuvo un largo noviazgo con el también actor Andrew Garfield-, lo cierto es que la actriz ya ha explicado en infinidad de oportunidades que la relación que le une al coprotagonista de sus películas encajaría mejor en la categoría de fraternal que en la de amorosa.

"Conectamos enseguida, en cuanto nos conocimos. Y desde entonces no hemos dejado de ser amigos. Es un chico maravilloso y también un actor de primera. La verdad es que es una suerte que hayamos podido hacer tres películas juntos, no está nada mal", manifestaba Emma en una entrevista reciente a E! News.