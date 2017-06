Emma Thompson: "Todo en esta vida es política"

A diferencia de otros personajes públicos que no se salen de los límites de lo políticamente correcto para no ver de alguna forma perjudicadas sus carreras, a la actriz Emma Thompson nunca le ha temblado el pulso antes de meterse de lleno en cualquier debate que pueda resultar potencialmente controvertido, una actitud que no solo justifica con la firmeza de sus convicciones, sino también con su intención de sacar el máximo partido a su perfil público.

"Simplemente lo hago [hablar de la actualidad] porque me sale de forma natural. Todo en esta vida es política, así que jamás he dejado pasar la oportunidad de abrir un nuevo hilo de conversación con mis entrevistas. Es que no dejan de ser asuntos que afectan a nuestras vidas. Además, sería bastante aburrido si los actores nos limitáramos a hablar de nuestras películas", confiesa la artista al diario Metro.

Eso sí, antes de compartir su postura sobre cuestiones tan relevantes como la protección del Medio Ambiente o el respeto a los Derechos Humanos, la famosa intérprete se informa a fondo sobre los entresijos de cada uno de estos asuntos y, sobre todo, se documenta tanto como puede para que sus argumentos se vean siempre respaldados por datos objetivos y contrastados.

"Leo muchos libros que han sido escritos por periodistas de prestigio y veo muchos reportajes de esos que duran más de 15 minutos y que de verdad analizan estos temas en profundidad. Compro periódicos ligados a la derecha y a la izquierda política, participo en debates organizados por Greenpeace y Aministía Internacional, y sobre todo viajo mucho y hablo con refugiados cuando tengo la oportunidad", manifiesta en la misma conversación.

Huyendo así de los sesgos y de la manipulación en la que incurren ciertos líderes de opinión poco interesados en trabajar por el bien común, la combativa actriz prefiere recurrir a los preocupantes datos que se derivan de la cruda realidad para justificar su lucha contra los inevitables efectos de la contaminación a largo plazo.

"No entiendo cómo puede haber gente que sigue yendo al supermercado y se trae a casa varias bolsas de plástico. ¿Tan difícil es llevarte tu propia bolsa? Dios santo, ¿qué nos pasa? Parece que estamos atrapados en una especie de locura colectiva. Tenemos una masa de plástico en el océano del tamaño de España y Portugal, y en lugar de preocuparnos de estos problemas seguimos pecando de codiciosos e ignorantes", reflexiona.