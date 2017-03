Emma Watson defiende su posado en topless

La decisión de Emma Watson de posar en un top de crochet sin nada debajo para la portada de la revista Vanity Fair la ha convertido en el objetivo de duras críticas por parte de quienes consideran que con su actitud perjudica el movimiento feminista, del que ella siempre se ha declarado una orgullosa defensora.Sin embargo, la joven no comprende por qué sentirse a gusto con su propia sexualidad y mostrar su cuerpo podría devaluar todo el trabajo que ha realizado en los últimos años.

"El feminismo trata de dar a las mujeres la oportunidad de decidir. El feminismo no es una arma con el que atacar a otras mujeres. Trata sobre la libertad, sobre la liberación. Trata sobre la igualdad. No sé qué tienen que ver mis te*as en todo esto. Resulta muy confuso. La mayoría de la gente ya está bastante confundida de por sí. Y a mí no deja de sorprenderme todo esto. Básicamente estaban diciendo que no puedo ser feminista y tener te*as", aseguró la intérprete de Harry Potter durante una entrevista a BBC News.

Afortunadamente, a Emma ya no afectan los comentarios negativos como en los inicios de su carrera, en parte debido a las burlas que ha soportado en multitud de ocasiones por tratar de compaginar su estatus de celebridad con una intensa labor humanitaria.

"Hay cierto nivel de crítica que acompaña a la profesión de actriz y al ser una figura pública, algo que yo ya me esperaba, pero una vez que le das una oportunidad al feminismo, todo sube de nivel. Pero ha servido para hacerme más fuerte", aseguraba la actriz a la revista ELLE.