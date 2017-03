Emotiva felicitación de Miguel Ángel Muñoz a su exnovia Mónica Cruz

La actriz Mónica Cruz ha debido de entrar en la década de los 40 con una sonrisa gracias a las alegrías diarias que le brinda su hija Antonella -a la que dio a luz en 2013 después de quedarse embarazada por inseminación artificial- y a las felicitaciones que ha recibido de sus amigos en redes sociales, entre las que destaca la de su expareja Miguel Ángel Muñoz.

"Si en otra vida me toca ser mujer, me gustaría ser como tú a los 40 @monicacruzoficial Bueno también a los 24 cuando te conocí o en cualquier edad porque siempre has sido una mujer 10. Muchas, pero que muchas #Felicidades. Una pena no poder acompañarte esta noche... (sic)", ha compartido el guapo intérprete junto a una foto de una pequeña y adorable Mónica Cruz.

Los dos artistas se conocieron hace 15 años al coincidir en el reparto de la serie que les llevó a ambos a la fama, 'Un Paso Adelante', y acabaron protagonizando un sonado romance entre 2002 y 2004 que, aunque no llegó a buen puerto, terminó derivando en una estrecha amistad.

En este día tan especial, la madrileña también ha recibido en la esfera virtual una cariñosa felicitación de su amiga Hiba Abouk, quien le ha dedicado unas bonitas palabras que no han pasado desapercibidas para sus respectivos seguidores.

"¡Hoy mi prima del alma cumple años y pienso celebrarlo como si no hubiera un mañana! FELICIDADES @monicacruzoficial Gracias por ser la mejor confidente y por ese corazón que no te cabe en el pecho. Te quiero muchas veces (sic)", reza el mensaje que acompaña a la foto de ambas que ha publicado la actriz de 'El Príncipe' en su cuenta oficial de Instagram.