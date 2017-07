Enrique Iglesias se "relaja" viendo "House of Cards" junto a su perro Max

635x357 Imagen de Max viendo 'House of Cards' junto a Enrique Iglesias (c) Instagram. EFE

Teniendo en cuenta que el cantante Enrique Iglesias ha tenido que encadenar el fin de su reciente gira por Europa con el inicio, casi instantáneo, de un nuevo periplo musical por Estados Unidos junto a su buen amigo Pitbull, resulta comprensible que el astro de la música haya querido volver rápidamente a la comodidad de su hogar aprovechando un breve parón en sus compromisos profesionales.

Fiel a su costumbre de compartir con sus seguidores de las redes sociales alguna que otra anécdota de su vida más cotidiana, el hijo de Julio Iglesias no ha tardado en publicar en su perfil de Instagram un breve vídeo que refleja claramente lo mucho que está disfrutando de estos breves días de asueto, en los que básicamente se está dedicando a visionar una de sus series favoritas y, sobre todo, a cultivar la estrecha relación que le une a su pastor alemán Max.

"Descansando y poniéndome al día con 'House of Cards'. Parece que Max también es un gran fan de la serie", ha escrito en tono jocoso para describir una grabación en la que su fiel mascota aparece con la mirada clavada en la pantalla de su televisor.Aunque la extenista Anna Kournikova ha preferido no hacer acto de presencia en el vídeo que ha colgado Enrique en su cuenta personal, lo más probable es que ambos hayan aprovechado también la vuelta a casa del artista para recuperar de alguna forma el tiempo perdido. Y es que durante los viajes de este por todo el mundo, la exdeportista ha tenido que suplir de alguna forma su ausencia centrándose en el cuidado de los dos adorables perros que tiene la pareja -además de Max, ambos comparten también a Jack-, que no se han separado de ella ni durante sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio.

"Ejercitándome un lunes con besitos adicionales. Allá vamos de nuevo", publicaba la rusa en la misma plataforma junto a un divertido vídeo que la retrata tumbada en el suelo mientras Max le brinda unos cariñosos lametones.El intérprete español y su afamada novia, cuya relación sentimental dio comienzo hace ya 15 años, no tendrán demasiado tiempo para sacar el máximo partido a la compañía mutua -y a la de sus queridos animales-, ya que Enrique viajará en unos días a España para ofrecer este sábado un multitudinario concierto en la ciudad de Santander, una de las escasas citas que le quedan de la gira paralela en la que sigue inmerso en solitario y que compagina con sus conciertos junto a Pitbull.