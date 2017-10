Enrique Iglesias celebra el sexto cumpleaños de su perro Jack

Con solo echar un vistazo a las redes sociales del cantante Enrique Iglesias, o a las de su pareja Anna Kournikova, queda claro que, a falta de hijos, ambos no podrían estar más satisfechos del papel que juegan en su vida cotidiana sus inseparables perros. Tanto es así, que el intérprete español ha querido ahora tener un gesto muy especial con el que parece ser su can predilecto, Jack, al que no ha dudado en felicitar de forma muy efusiva con motivo del sexto cumpleaños del animal. "¡No me puedo creer que este tipo tenga ya seis años! ¡Feliz cumpleaños, Jack!", le ha dirigido en su perfil de Instagram junto a una foto de ambos que les retrata jugando a la pelota en medio de la playa.

Por su parte, la extenista rusa ha querido hacer un breve viaje al pasado para rememorar el día en que pudo sostener por primera vez en sus brazos al entonces cachorro, al que los dos enamorados cuidan y miman como un miembro privilegiado de su sólido núcleo familiar.

can't believe this guy is 6 already! Happy Birthday Jack! Una publicación compartida por Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 11:09 PDT

"¡Seis años de felicidad! Feliz cumpleaños a mi pequeño rayo de sol", reza el enternecedor escrito que ha publicado la deportista en la misma plataforma para acompañar una adorable imagen de los dos. Aunque en ocasiones le toca compartir protagonismo con el otro perro de la casa, un pastor alemán llamado Max, está claro que en todo este tiempo Jack ha dominado de forma incontestable las plataformas digitales de sus famosos dueños gracias a su fotogenia y también a sus ocurrencias.

Sin ir más lejos, Enrique no tuvo reparo alguno en compartir hace solo unos meses el "bochorno" que le hizo pasar su mascota durante una reunión de trabajo en su casa, fundamentalmente porque a Jack no se le ocurrió otra cosa que agarrarse a la pierna de uno de los presentes con la intención de dar rienda suelta a sus impulsos. En cualquier caso, el astro del pop ha dejado patente en numerosas ocasiones el estrecho vínculo que le une a sus perros y ha aprovechado más de una entrevista para confesar que, si hay algo que no disfruta durante sus multitudinarias giras de conciertos, es el hecho de tener que estar separado de los suyos. "Créanme que me he planteado traerme a mis perros conmigo en muchas ocasiones, para poder visitar con ellos cada nuevo lugar. Pero por triste que me resulte admitirlo, cuando viajo tengo que estar trabajando casi todo el rato y sería demasiado duro para ellos", explicaba en una ocasión a la revista Billboard.