Enrique Iglesias ignora las críticas por toquetear a su corista

En los últimos días Enrique Iglesias se ha convertido sin pretenderlo en el protagonista de una fuerte controversia tras la salida a la luz de un vídeo tomado durante uno de sus conciertos en la Feria Nacional Durango, en México, en el que aparecía interpretando su canción 'Loco' abrazado a una de sus coristas, Celia Chávez.

En la grabación se aprecia perfectamente cómo, en un momento dado, la estrella del pop coloca su mano sobre el trasero de su compañera de gira e incluso llega a levantarle un poco el vestido, aunque las opiniones sobre lo ocurrido están divididas: mientras unos lo califican como un comportamiento inaceptable, en especial en una época marcada por movimientos como 'Time's Up' o'Me too' que buscan acabar con el acoso en el plano profesional, otros aseguran que se trataría de una parte más del show pactada entre Enrique y Celia para caldear los ánimos entre los asistentes.Ahora Enrique parece haber respondido de forma indirecta a esa polémica a través de sus redes sociales, y no precisamente para disculparse.

En su última publicación de Instagram, el artista -padre de dos bebés, Nicholas y Lucy, junto a Anna Kournikova- ha compartido un vídeo en el que se le ve besando en los labios a una fan en el mismo recital mexicano, acompañado del título: "Gracias Durango, por todo vuestro cariño".

Este gesto bien podría interpretarse como una reivindicación por su parte, para demostrar que su público disfruta tanto como él con las efusivas muestras de cariño que despliega de forma habitual con ellos y por las que también ha sido criticado en el pasado al ser consideradas una falta de respeto a su pareja.

Además, en otra entrada de su plataforma, Enrique ha rescatado un antiguo vídeo en el que un fanático aparece declarándole su amor a gritos durante una firma de autógrafos asegurándole: "No soy ma****n, pero te amo, te adoro", muy probablemente con la intención de dejar claro que sus seguidores son tan intensos y apasionados como él.

Lo más probable es que esos documentos gráficos no consigan zanjar el debate sobre si el artista se ha propasado o no con su corista, pero sí parecen dejar claro que él no planea cambiar su actitud en un futuro cercano.