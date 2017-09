Estrellas y exPlaymates reaccionan al deceso de Hugh Hefner

Reacciones al fallecimiento del fundador de Playboy, Hugh Hefner:

— "Hef cambió mi vida. Me hizo la persona que soy hoy, No podría estás más agradecida por nuestra amistad y el tiempo que pasamos juntos. Lo echaré mucho de menos pero siente estará en mi corazón" — Kendra Wilkinson, exnovia de Hefner y modelo de Playboy, en un comunicado.

— "DEP #Hef Gracias por ser un revolucionario y cambiar la vida de tantas personas, especialmente la mía. Espero haberte hecho sentir orgulloso" — Jenny McCarthy, exmodelo de Playboy y celebridad, en Twitter.

— Jenny McCarthy (@JennyMcCarthy) 28 de septiembre de 2017



— "¡DEP al legendario Hugh Hefner! ¡Estoy muy honrada de haber sido parte del equipo Playboy! ¡Se te extrañará mucho! ¡Te quiero Hef! Besos y abrazos" — Kim Kardashian, estrella de la televisión, en Twitter.

— "Tuve varias grandes conversaciones (...) con Hugh Hefner. Qué hombre tan interesante. Una auténtica leyenda. ¡Qué final para una era!" —Rob Lowe, actor, en Twitter.

— "¡Gracias por escogerme y llevarme al mundo mágico de Playboy! No puedo parar de llorar y no puedo imaginar cuántas conejitas están llorando también por ti. Eres un clásico y siempre estaré agradecida por tu bondad" — Carmen Electra, actriz y modelo, en Instagram.

— "Uno de los mejores hombres que he conocido nunca. Buena suerte, Hugh Hefner" — Nancy Sinatra, cantante, en Twitter.

— "Hugh Hefner fue un GIGANTE en edición, periodismo, libertad de expresión y derechos civiles. Fue realmente auténtico, y era mi amigo. Descansa en paz Hef" — Larry King, conductor de televisión, en Twitter.

— "Hugh Hefner me puso en Playboy y prendió mi carrera. Tengo una deuda eterna contigo, Hef. Vivirás por siempre como un icono de proporciones épicas" — Donna D'Errico, actriz y exmodelo de Playboy, en Twitter.

— "Hemos perdido a un verdadero explorador, a un hombre que tenía un profundo sentido del futuro. Hemos aprendido mucho de usted sr. Hefner" — Norman Lear, escritor y productor, en Twitter.

— "Muy triste escuchar las noticias sobre Hugh Hefner. Era una #Leyenda, innovador y único en su especie. Nos divertimos muchos y tenemos recuerdos increíbles juntos. Lo extrañaré mucho" — Paris Hilton, celebridad, en Facebook.

— "Cuando hice Playboy me dijo unas palabras que influyeron en mi rumbo. Era un hombre que paraba una sala al entrar en ella" — Aubrey O'Day, cantante, en Twitter.

