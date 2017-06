Eugenia Silva se convierte en madre por segunda vez

La modelo Eugenia Silva ha dado a luz a su segundo hijo, un niño para el que su pareja y ella han escogido el nombre de Jerónimo y que viene a completar la feliz familia que ha formado junto Alfonso de Borbón y el hijo mayor de ambos, que tiene 3 años y se llama igual que su padre.

Fiel a su discreción habitual, la maniquí aún no se ha pronunciado acerca de la feliz noticia en sus redes sociales, donde las últimas publicaciones que compartía en su Instagram reflejaban cómo estaba lidiando con las altas temperaturas de junio a base de tratamientos de belleza con aceites y agua fría y muchos baños en la piscina.

A pesar de lo poco dada que es a hablar de su vida privada, recientemente Eugenia se sinceraba acerca de lo mucho que deseaba darle un hermanito a su pequeño en la recta final de su embarazo.

"Nos hacía ilusión darle un hermanito a Alfonsito. Estoy deseando verme con mis dos hijos. Aún no sabemos cómo se va a llamar, estamos un poco indecisos... así como con Alfonso lo tuve clarísimo, ahora mismo no hemos decidido nada. Mi hijo le habla a su hermano y se queja porque no le responde. Me pregunta si el hermano pequeño está contento y si él va a ser su hermano mayor", revelaba en un posado exclusivo para la revista ¡HOLA!Al igual que ya hizo tras debutar en la maternidad con Alfonso, lo más probable es que Eugenia reduzca considerablemente su agenda profesional en los próximos meses para volcarse completamente en el cuidado de su recién nacido.