Eva González, sobre su primer embarazo: "Me da igual si es niño o niña"

Sin perder en ningún momento la sonrisa, pero decidida a desviar cuanto antes la atención sobre su mediático embarazo, la modelo y presentadora Eva González se ha visto obligada a ofrecer algunos detalles sobre cómo está llevando el proceso de gestación que en unos meses la llevará a debutar en la maternidad junto a su marido, el torero Cayetano Rivera.

Aprovechando su presencia en la ceremonia de entrega de los premios Iris de la televisión, cuyo desenlace no habría podido ser mejor para la estrella y sus compañeros del programa 'Masterchef', que se hicieron con el galardón que conceden los miembros del jurado, los reporteros no tardaron en preguntarla por el sexo de su futuro bebé y, sobre todo, por sus preferencias al respecto.

"La verdad es que me da igual, yo con que venga sanito me conformo", les dirigió para zanjar cuanto antes el tema y reorientar la conversación hacia los éxitos profesionales de los que presume.Sin embargo, ante la insistencia de unos informadores ávidos por conocer cómo se desarrolla el día a día de una embarazada tan célebre, Eva quiso restarle importancia a su estado para confesar que, de momento, la gestación no ha alterado en demasía su rutina labora y su vida cotidiana.

"Estoy muy bien, muy contenta, trabajando y aguantando a esta gente [en referencia a sus compañeros de 'Master Chef']. Todo sigue igual", respondió visiblemente relajada pero parca en palabras.

Una vez superado el susto que vivió Cayetano hace unas semanas tras sufrir una aparatosa cornada en plena faena que requirió una operación de urgencia y unos días de baja en el hospital, Eva volvió a hacer gala de esa simpatía que tanto la caracteriza para revelar que, a falta de antojos concretos, de vez en cuando se pasea por el supermercado en busca de inspiración.

"Gracias a Dios, tengo pocos antojos, pero me doy vueltas por el supermercado", aseguró antes de insistir en que, al menos de momento, tampoco le ha dado por abrazar las bondades del ejercicio físico: "Vamos a dejarlo estar, a ver si me voy a poner peor de hacer deporte", bromeó.