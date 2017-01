Eva Longoria celebra cada mes su aniversario de boda con Pepe Bastón

La actriz Eva Longoria, que contrajo matrimonio con el empresario Pepe Bastón el pasado mayo, mantiene viva la llama del romanticismo en su matrimonio celebrando cada mes su aniversario de boda.

"Lo celebramos cada mes", explica en una entrevista a Access Hollywood la intérprete, que en breve cumplirá su primer año de casada. "No me puedo creer que esté ya tan cerca... Es maravilloso, estoy en las nubes. Él es increíble. Todo el que le conoce se enamora de él, siempre me dicen: 'Adoro a Pepe'".

A pesar de la estabilidad y felicidad de la que Eva disfruta a día de hoy al lado del atractivo mexicano, el inicio de su historia de amor no fue precisamente de cuento de hadas, ya que ella en concreto no se interesó de forma inmediata por el que ahora es su inseparable marido.

"Lo nuestro fue amor a segunda vista. Nos presentó un amigo en común y solamente nos saludamos, pero seis meses después el mismo amigo volvió a reunirnos y yo le pregunté: '¿Pero quién es ese?'. Me dijo que ya me lo había presentado, pero yo no me acordaba y eso que pensaba que era el hombre más atractivo con el que me había encontrado en toda mi vida... Todo es cuestión de que sea el momento adecuado, son cosas del universo y del destino", afirma orgullosa.

La gran incógnita ahora, y la pregunta que le plantean constantemente a la estrella, es si en un futuro se animará a estrenarse en la maternidad junto a Pepe."Si es algo que está en nuestras cartas, genial, pero ahora mismo estamos disfrutando de nuestra compañía mutua", explicaba con paciencia la propia intérprete en una entrevista a la revista Latina.