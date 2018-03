Eva Longoria se cambia de casa antes del nacimiento de su primer retoño

Por si Eva Longoria no hubiese vivido ya suficientes cambios en los últimos dos años, en los que le ha dado tiempo a casarse, ganar tres hijastros y ahora, prepararse para su debut en la maternidad, la actriz, directora y productora ha decidido que ha llegado el momento de abandonar el que ha sido su hogar en Los Ángeles durante la última década para mudarse a otro más adecuado para su cada más amplia familia.

"Chicos, estoy a punto de dejar la que ha sido mi casa durante los últimos diez años. Toda la casa está vacía, ya lo hemos empaquetado y vaciado todo. La mesa y las camas ya están fuera, y no queda nada de comida. ¡Y ahora tengo mucha hambre!, anunciaba la estrella a través de la sección Stories de su Instagram mientras mostraba a sus seguidores las estancias ya vacías y reconocía que se estaba emocionando más de lo que esperaba."Ya no queda nada. Hemos descolgado todo de las paredes y hay hasta eco. Voy a echar de menos este lugar".

Eso sí, lo que no echará para nada de menos la artista, y más en su actual estado, será la impresionante escalera de caracol que conecta todos los pisos de la mansión.

"He de reconocer que estas escaleras no las voy a extrañar tanto. Cada vez que me daba cuenta de que me había olvidado las llaves o el móvil y estaba ya en el coche, me tocaba subirlas todas para ir a buscar lo que fuera", recordó.Aprovechando que ya tenía el móvil preparado, Eva también quiso agradecer públicamente el bonito detalle que había tenido con ella la tenista Serena Williams al enviarle todo un kit con productos para el bebé, algunos de los cuales ni siquiera era capaz de identificar."Es que no sé ni que es esto, o para que funciona. Creo que es una sillita o un... ¿chasis? Da lo mismo, ¡muchas gracias Serena!", aseguraba a su buena amiga.