Eva Longoria celebra presencia de una "maravillosa red de mujeres" en su etapa como madre

Al margen de la propia implicación en estas tareas de su adorado marido, el empresario José Bastón, la actriz Eva Longoria ha revelado abiertamente, y con un punto de orgullo y gratitud, que el sinfín de responsabilidades que se desprenden de la crianza de su hijo Santiago Enrique, quien llegó al mundo hace solo siete semanas, le están resultando relativamente llevaderas gracias al apoyo y a la asistencia constantes que recibe por parte de una "maravillosa red de mujeres" entre las que, además de su madre, destaca la presencia de su buena amiga Kerry Washington.

"Cuando la gente se va y estás tú sola, has de confiar en tu instinto maternal y en el sentido común para evitar cualquier duda y preocupación. Creo que ese instinto surge de forma natural y casi nunca falla. Pero es verdad que cuento con una maravillosa red de mujeres que me apoyan mucho y que me han ayudado a hacer la transición a esta nueva vida. Kerry está siendo una especie de mentora para mí", ha explicado la artista de origen mexicano a 'Entertainment Tonight'.

La idea de adentrarse en terrenos inicialmente desconocidos valiéndose, en ocasiones única y exclusivamente, de su propio ingenio y de esa actitud de sobreprotección que suele caracterizar a las madres primerizas, como ha explicado la que fuera protagonista de 'Mujeres Desesperadas', se ha visto curiosamente reforzada por las enseñanzas que Eva ha venido adquiriendo tanto de su propia progenitora como de la abuela paterna del retoño a lo largo de estos últimos meses.

"De verdad que si tuviera que darle un consejo a otras mujeres que acaban de convertirse en madres, les diría que sigan sus instintos pero que no se olviden de rodearse de gente experimentada. Yo tengo una niñera, a mi madre y a mi suegra. Y son ellas las que no paran de asegurarme que estaba destinada a ser madre. Me reconfortan mucho y me dicen que tengo muy buenos instintos", ha añadido la versátil artista en la misma conversación.