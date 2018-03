Eva Longoria hará de su primer hijo un "feminista convencido"

La actriz Eva Longoria no solo está decidida a seguir aprovechando el altavoz tan útil que le ha brindado su popularidad para promover todas aquellas causas de justicia social que han venido definiendo su trayectoria de los últimos años, como la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres o la de los derechos de aquellos colectivos tradicionalmente desfavorecidos, sino que pronto aprovechará su condición de madre primeriza para empezar a transmitir dichos valores directamente a su retoño.

Y es que como ha explicado la propia intérprete en su última entrevista, el próximo nacimiento del que será su primer retoño -fruto de su sólido matrimonio con el empresario José Bastón- le dará la oportunidad de aportar su granito de arena a ese recambio generacional que, a su juicio, debería contribuir a erradicar definitivamente el sexismo y la discriminación sistemática que continúan sufriendo millones de mujeres.

"Afortunadamente estamos asistiendo a la llegada de una ola maravillosa de futuros feministas que albergan ideas radicalmente diferentes sobre cómo debe ser nuestra comunidad global. Estoy especialmente entusiasmada de tener un niño porque eso es justo lo que necesitamos, más hombres buenos en nuestro planeta que aplaudan y honren el movimiento feminista", ha afirmado la estrella televisiva a la publicación People Chica.

Como no podía ser de otra manera, la combativa artista educará a su retoño en base a principios tan básicos -a pesar de que no se materializan tanto como deberían- como el de la igualdad de oportunidades y, sobre todo, bajo la convicción de que no es de sentido común juzgar a los demás en función de su raza, color, procedencia o sexo."Este niño, mi hijo, estará rodeado constantemente de mujeres fuertes, cultivadas y poderosas, y creo que es muy importante que tenga este tipo de referentes en su vida para que aprenda a apoyar a las mujeres", ha explicado sobre la necesidad de erradicar todos esos estereotipos negativos que ofrecen una imagen negativa y homogénea del colectivo.

Pese a que el retoño en cuestión todavía no ha llegado al mundo, su famosa madre ya se ha encargado personalmente de demostrarle que ella encarna a la perfección el tipo de modelo a seguir que necesita para ser educado sin prejuicios, ya que Eva ha asegurado que no dejará de trabajar y de cumplir con sus numerosos compromisos hasta que le resulte físicamente imposible hacerlo."Me encanta poder vivir mi vida en compañía de mi hijo, es genial.

Cuando estoy dirigiendo, él está conmigo, en los Globos de Oro, también vino conmigo. Me hace muy feliz incluirle en todos los aspectos de mi vida diaria. Y a mi marido le ha impresionado mucho que vaya a seguir trabajando hasta el final del embarazo. Yo ya le he dicho que tendré tiempo de descansar cuando haya nacido", ha explicado.