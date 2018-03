Eva Longoria revela el antojo más sorprendente de su embarazo

Los nueve meses de embarazo están siendo toda una aventura para Eva Longoria, que está esperando su primer hijo con su marido Pepe Bastón. Hace unas semanas, la guapa actriz desvelaba que lo que más estaba echando de menos durante esta emocionante etapa era el vino.

En cambio, por suerte, sí que puede darse el gusto de catar otra de sus comidas preferidas, y sin sentir una pizca de remordimiento."Ay chicos, qué hambre tengo. No me apetece cocinar nada ni tampoco pedir comida para llevar, así que voy a comer cereales, pero no sé cuáles tomar. Por cierto, para que lo sepáis, chicos, yo no tengo la culpa. Es culpa del bebé. Es mi bebé quien quiere cereales para cenar", anunció la intérprete en un vídeo que colgó en los 'Stories' de su cuenta de Instagram.

Es más, la también empresaria quiso satisfacer bien a su querido retoño y preparó dos boles de cereales: uno de la marca Mini Wheats y otro de Fruity Pebbles, que solían ser sus favoritos cuando era tan solo una niña.

"Vale, ya no puedo más con los Fruity Pebbles. Me parecen demasiado dulces ahora. ¿No os pasa a vosotros que coméis algo que os solía encantar de pequeños y decís: '¿Cómo podía comerme esto?', '¿En qué estaba pensando?'?", preguntó a sus seguidores de la red social.

No es la primera vez que Eva utiliza esta misma plataforma para hablar sobre su avanzado estado de gestación, aunque por ahora no ha querido confirmar de cuántos meses está. A principios de año, fuentes supuestamente cercanas a la pareja apuntaban que la artista acababa de entrar en su quinto mes, lo que significaría que ahora faltarían poco más de dos meses para que dé a luz.