Eva Longoria se sumerge en la cultura del vino en su visita a La Rioja

La actriz Eva Longoria ha demostrado en infinidad de ocasiones que mantiene una relación muy particular con el vino, tanto por su capacidad para relajarla después de una dura jornada de trabajo, como por el indudable valor adicional que aporta esta bebida a cualquier suculento plato.

Por eso no resulta en absoluto sorprendente que, aprovechando que este martes se encontraba en Madrid para presidir la nueva edición de la Global Gift Gala en la capital de España, la que fuera protagonista de 'Mujeres Desesperadas' hiciera poco después un viaje relámpago a La Rioja para cumplir así uno de sus grandes sueños: poder adentrarse de lleno en la cultura vinícola que tan bien representa esta región y, sobre todo, sus extensos campos de vides.

"Hora del vino, en La Rioja", escribía una entusiasmada Eva en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparecía sonriendo y sosteniendo un cartel promocional de la Denominación de Origen de los vinos riojanos, preparándose así para iniciar su visita a las exclusivas bodegas Marqués de Riscal, sin duda una de las más reputadas del mundo.

Al margen de la calidad de los caldos y de su proyección internacional, lo que sin duda más sorprendió a la intérprete estadounidense, quien se vio acompañada en su viaje por su amiga María Bravo, fue la original y vanguardista construcción -obra del reputado arquitecto canadiense Frank Ghery- que alberga las bodegas y también un hotel dirigido a todos aquellos que deseen conocer mejor la conexión entre el vino y la tierra del que nace y que de alguna forma simboliza.

"Menuda obra de arte, literalmente. Disfrutando de la visita a los campos de los que sale el vino español. #Rioja #Arquitectura #Diseño de Frank Ghery".

Por supuesto, la famosa artista no dejó pasar la oportunidad de degustar durante su estancia una amplia selección de productos españoles, entre los que no podían faltar el jamón ibérico o el queso manchego, todo ello, como no podía ser de otra manera, regado con un buen vino riojano que intensificara la experiencia.

"Un buen almuerzo español", escribía con una foto que no dejaba lugar a dudas de la situación tan privilegiada en la que se encontraba.

Hace solo unas horas, y después de haber descansado como es debido tras tan apasionante jornada vinícola, Eva ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el saludable desayuno con el que ha empezado el día para recuperar las energías perdidas: una taza de café, un zumo revitalizante, fruta y una botella de agua de grandes dimensiones.