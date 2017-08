Ex-Salserín, José Félix Ceballos, sorprende a su novia y le pide matrimonio

El cantante venezolano y exintegrante de la famosa agrupación Salserín, José Félix Ceballos, sorprendió a todas sus fanáticas este sábado, al publicar un video en donde él le pide matrimonio a su novia Michelle Taurel.

En el video, ambos se encuentran en un restaurante ubicado en Serbia, con copas de champagne en la mesa y de pronto aparece el mesero con un ramo de rosas rojas, las toma Félix y se las entrega a su novia.

Ella dijo que si @michelletaurel 💍

Una publicación compartida de Jose Felix Ceballos (@josefelixmusic) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 9:55 PDT

Posteriormente, ella se sorprende por partida doble porque comienza a escuchar la canción que aparentemente es especial para ambos, en ese momento él le dice que lea la tarjeta, ella la lee e inmediatamente se pone las manos en la cara, se recuesta al sofá y él saca el anillo de compromiso, ella lo mira fijamente y no haya qué hacer, sólo lo abraza y lo besa.

Así, con un beso romántico, el exsalserín recibió un sí por parte de su novia, la actriz venezolana Michelle Taurel, quien escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Definitivamente no es lo mismo decir que sí quería ser tu novia, a decir un SÍ que será para toda la vida…un Sí que implica un para siempre…y cómo podría decir que no? Si te veo y me tiemblan las piernas, si te veo a los ojos y no hay otra cosa que prefiera ver que tu mirada y cuando estoy por caer, solo quiero que sean tus brazos los que me agarren…Te amo…si, si, si mi vida”.

Y bueno, pronto sonarán las campanas de boda, felicidades a esta bella pareja.